  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۳

معاون استاندار چهار محال و بختیاری خبرداد؛

پرداخت۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرکرد

پرداخت۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرکرد

شهرکرد - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهار محال و بختیاری از پرداخت۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم منزوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در ردیف‌های مختلف از سوی بانک‌های عامل به طرح‌های سرمایه‌گذاری استان پرداخت شده است.

منزوی افزود: پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل استان با تلاش ویژه‌ای در حال انجام است و امید می‌رود با جذب به موقع این تسهیلات گام بزرگی در کاهش نرخ بیکاری استان برداشته شود.

وی پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و گفت: این تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌شود و در همین راستا دستگاه‌های اجرایی نسبت به بروزرسانی طرح‌های خود اقدام کنند.

کد مطلب 5647240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها