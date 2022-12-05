به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم منزوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در ردیفهای مختلف از سوی بانکهای عامل به طرحهای سرمایهگذاری استان پرداخت شده است.
منزوی افزود: پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل استان با تلاش ویژهای در حال انجام است و امید میرود با جذب به موقع این تسهیلات گام بزرگی در کاهش نرخ بیکاری استان برداشته شود.
وی پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و گفت: این تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد پرداخت میشود و در همین راستا دستگاههای اجرایی نسبت به بروزرسانی طرحهای خود اقدام کنند.
معاون استاندار چهار محال و بختیاری خبرداد؛
پرداخت۵ هزار میلیارد تومان به طرحهای سرمایهگذاری شهرکرد
شهرکرد - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهار محال و بختیاری از پرداخت۵ هزار میلیارد تومان به طرحهای سرمایهگذاری شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم منزوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در ردیفهای مختلف از سوی بانکهای عامل به طرحهای سرمایهگذاری استان پرداخت شده است.
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