احیای ۳۷ رشته قنات در بیرجند/ ۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته در شهرستان بیرجند ۳۷ رشته قنات احیا شده که یک گام ارزشمند محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای احیا این تعداد رشته قنات ۹ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، بیان کرد: امیدواریم این اقدام زمینه رضایت کشاورزان و روستاییان عزیز را فراهم آورد.

جعفری ادامه داد: از این میزان اعتبار حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار مربوط به اعتبارات مصوب سفر اول رئیس جمهور و هیأت دولت به خراسان جنوبی بوده است.

وی با اشاره به مرمت هفت هزار متر مربع از طول قنوات شهرستان بیرجند، بیان کرد: سال گذشته ۱۸ استخر ذخیره آب کشاورزی با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بازسازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با احیا این رشته قنات‌ها جان دوباره به رگ‌های منابع آبی خراسان جنوبی بیاید و زمینه رضایت کشاورزان فراهم شود.

جعفری با اشاره به اینکه بحث احیا قنوات در سفر اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی مورد تأکید قرار گرفته بود، افزود: این روند احیا قنوات را در همه شهرستان‌های خراسان جنوبی ادامه خواهیم داد.

وی در زمینه حمایت از کشاورزان در زمینه تأمین کود گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در استان توزیع شد.

جعفری یادآور شد: از این میزان هشت هزار و ۱۶۶ تن کود اوره، هزار و ۱۰ تن کود فسفات ۱۳ درصد، ۵۵۹ تن کود سولفات پتاسیم بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: همچنین از این میزان کود توزیع شده هزار و ۴۶ تن کود سوپر فسفات تریپل، ۱۱ تن کود کلرورپتاسیم پودری و ۲۱۳ تن فسفات آمونیوم بوده است.