ظرفیت رشته های دکتری تخصصی پزشکی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی سال تحصیلی 87 - 86 جاری پیش از این در 27 رشته و 12 دانشگاه علوم پزشکی به تعداد 231 نفر تعیین شده بود که با افزایش ظرفیت به 29 رشته و 259 نفر افزایش یافت.

همچنین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) تا تاریخ 25 مهرماه تمدید شده است.

رشته های جدید آزمون نانوفناوری پزشکی و بهداشت حرفه ای است.

ضمن اینکه داوطلبینی که قبلا در رشته دیگری ثبت نام کرده اند، در صورتی که درخواست تغییر رشته به این رشته ها را دارند، درخواست خود را به صورت کتبی و ذکر کامل مشخصات شخصی و رشته قبلی به نمابر شماره 88364105 ارسال کنند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی سال تحصیلی 87 - 86 در روز 9 آذرماه برگزار می شود.