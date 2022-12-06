به گزارش خبرنگار مهر، یکی از فعالیتهای اساسی کمیته امداد امام خمینی (ره)، انجام فعالیتهایی است که به ایجاد خوداتکایی و اعتماد به خود، علاقه و استقبال از کار منجر میشود به نحوی که افزایش حجم این گونه فعالیتها در مقایسه با سالهای قبل را میتوان به عنوان نشانهای از اهمیت آن تلقی کرد.
حمایت از طرحهای دانشبنیان در راستای اشتغالزایی، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای مددجویان تحت پوشش با رعایت حرمت و تکریم یکی از محور برنامههای کمیته امداد است.
هدف این فعالیتها نیز کمک به درآمد خانوارها و ایجاد مشاغل مکمل جهت بهبود رفاه خانوارهای زیرپوشش است لذا طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد میتواند منجر به اثربخشی آنها در راستای توسعه کارآفرینی در جامعه شود.
توانمندسازی جامعه تحت پوشش کمیته امداد از طریق آموزش و ارائه وامهای اولیه با هدف دستیابی به اشتغال و خودکفایی و در نهایت خروج از چرخه حمایتی، از اهداف و وظایف اصلی این سازمان حمایتی است.
ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی در برنامه ششم
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر سهم اشتغال کمیته امداد خراسان جنوبی را در برنامه ششم توسعه شش هزار فرصت شغلی عنوان کرد و گفت: بر اساس ابلاغ مرکز، تعهد خراسان جنوبی هشت هزار و ۱۹۲ فرصت شغلی از ۵۰۰ هزار فرصت تعهد شده توسط امداد بوده است.
علی اکبر نخعی افزود: تعهد کمیته امداد خراسان جنوبی به کارگروه اشتغال استان تعداد هزار و ۷۶۳ نفری میباشد که از این میزان تعهد، تعداد سه هزار و ۹۹۵ فرصت شغلی تاکنون در سال جاری ایجاد شده است.
به گفته وی تعداد هزار و ۷۹۷ نفر از متقاضیان طرح اشتغال برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی و در انتظار دریافت تسهیلات میباشند.
نخعی با اشاره همکاری کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در خراسان جنوبی، افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان راهبر پیشران در طرحهای کشاورزی و دامداری کمیته امداد تعریف شده که وظیفه شناسایی، تأمین دام و تأمین نهادهها بر عهده این ستاد میباشد و تاکنون ۴۰ طرح در این زمینه در خراسان جنوبی اجرا شده است.
حمایت از طرحهای دانش بنیان
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی در این زمینه خاطر نشان کرد: صندوق سرمایه گذاری نوید برای شرکتها و کسب و کارهای نوپا و کار آفرین که مستعد جهش و رشد ارزش هستند به منظور حمایت از طرحهای دانش بنیان ایجاد شده است.
نخعی از بستههای حمایتی کمیته امداد خراسان جنوبی از کارفرمایانی که مددجویان امداد را در مشاغل و پستهای کارشناسی به کار گیرند خبر داد و افزود: پرداخت کمک هزینه تولید نمونه اولیه در طرحهای دانش بنیان، پرداخت دو مشوق همزمان شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو تا چهار سال و تسهیلات کارفرمایی به میزان یک میلیارد ریال به ازای استخدام هر نفر به طرحهای دانش بنیانی که مددجویان امداد را در مشاغل و پستهای کارشناسی به کار گیرند، از جمله امتیازاتی است که توسط این نهاد به منظور حمایت از طرحهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است
به گفته وی در همین راستا طی دو سال گذشته تعداد ۱۰ طرح در استان شناسایی و در سامانه نوید ثبت شده است.
نخعی از بهرهگیری مددجویان از خدمات و آموزشهای فنی و حرفهای با انعقاد تفاهم نامههایی با دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و سازمان آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد دو هزار و ۶۳۰ نفر از آموزشهای فنی و حرفهای در راستای آموزشهای مقدماتی کسب و کار، فراگیر مهارتهای اشتغال و پایدارسازی اشتغالهای ایجاد شده برخوردار شدهاند.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اشتغال مددجویان و بهکارگیری نیروها سازمان صمت خراسان جنوبی چه نوع همکاریهایی داشته است، افزود: اقدام خاصی از طرف این اداره کل تا کنون صورت نگرفته است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی در رابطه با افزایش تسهیلات اشتغال خاص ادامه داد: با پیشنهاد امداد و تصویب بانک مرکزی سقف تسهیلات در این دسته از مشاغل به میزان سه میلیارد ریال افزایش یافته است.
نخعی سهم کمیته امداد خراسان جنوبی در توزیع سه هزار دستگاه تراکتور در کشور را ۷۸ مورد به خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: مددجویان یا فرزندان مددجوی بیکاری که دارای گواهینامه تراکتور بوده و در مناطقی ساکن هستند که ظرفیت کار برای این دستگاهها وجود دارد میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
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