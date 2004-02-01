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۱۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۵۴

انفجار انبار مهمات نيروهاي لهستاني در عراق

انفجاري مهيب امروز يك انبار مهمات بزرگ نيروهاي لهستاني را در جنوب كربلا به كلي تخريب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه كلنل رابرت سترزيلكي در گفتگو با اين خبرگزاري گفت :"در پي حمله چند مهاجم ،  به يك انبار مهمات بزرگ  در 180 كيلومتري  جنوب كربلا پنج  نفر كشته شدند .
وي گفت : مهاجمان اين انبار را منفجر كردند و در اين انفجار بزرگ اين انبار به كلي تخريب شد . 
سخنگوي نيروهاي لهستاني در عراق افزود  : تخريب در حدي بود كه اعلام تعداد تلفات غير ممكن بود .و تعدادي از سربازان براي كمك به منطقه اعزام شده اند. وي تعداد مهاجمان را بين 5 تا 15 نفر اعلام كرد و گفت : تمامي مهاجمان در اين حمله كشته شدند. "
اين انبار پيش از اين توسط نيروهاي صدام حسين استفاده مي شد .  
شايان ذكر است  شبكه العربيه پيش از اين گزارش داده بود انفجار در جنوب بغداد روي داده است .

کد مطلب 56476

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