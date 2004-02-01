انفجار انبار مهمات نيروهاي لهستاني در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه كلنل رابرت سترزيلكي در گفتگو با اين خبرگزاري گفت :"در پي حمله چند مهاجم ، به يك انبار مهمات بزرگ در 180 كيلومتري جنوب كربلا پنج نفر كشته شدند .

وي گفت : مهاجمان اين انبار را منفجر كردند و در اين انفجار بزرگ اين انبار به كلي تخريب شد .

سخنگوي نيروهاي لهستاني در عراق افزود : تخريب در حدي بود كه اعلام تعداد تلفات غير ممكن بود .و تعدادي از سربازان براي كمك به منطقه اعزام شده اند. وي تعداد مهاجمان را بين 5 تا 15 نفر اعلام كرد و گفت : تمامي مهاجمان در اين حمله كشته شدند. "

اين انبار پيش از اين توسط نيروهاي صدام حسين استفاده مي شد .

شايان ذكر است شبكه العربيه پيش از اين گزارش داده بود انفجار در جنوب بغداد روي داده است .