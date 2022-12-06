سیدمحمدرضا سیدالنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فضاها و ابنیه راکدی در شهر وجود دارد که تلاش می کنیم کاربری های جدیدی برای آنها ترسیم کنیم.
شهردار گرگان افزود: المان میدان بسیج نخستین ساختمانی است که پس از سالها مورد بهره برداری مجدد قرار میگیرد؛ راه اندازی خانه تشکلهای گرگان یکی از مواردی است که برای آن برنامه ریزی شده زیرا در گرگان چنین مرکزی نداریم.
وی ادامه داد: پیش بینی غرفههایی برای استارتاپ های فعال در بخش مدیریت شهری و شرکتهای دانش بنیان این بخش، از جمله اقدامات پیش بینی شده برای این اِلمان است.
سیدالنگی بیان کرد: شهرها به سمت هوشمند شدن پیش میروند و گرگان هم از این کاروان مستثنی نیست؛ باید با حمایت همه جانبه از استارآپ ها و شرکتهای دانش بنیان سطح خدمات شهروندی را افزایش دهیم.
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