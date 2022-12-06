ورود سامانه بارشی جدید به استان ایلام

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار می‌رود از اواخر امروز روز سه شنبه تا اواخر روز چهارشنبه به علت گذر یک موج از جنوب کشور و بارش‌هایی که در جنوب کشور رخ می‌دهد احتمال دارد بارش‌های پراکنده‌ای در نواحی جنوب و جنوب شرق استان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در استان چشمگیر نخواهد بود اضافه کرد: فعلاً پدیده غالب استان سرمای صبحگاهی است و انتظار می‌رود که از هفته آینده بر شدت سرمای صبحگاهی افزوده شود و دمای هوا در بعضی روزها در نواحی سردسیر نیز به صفر درجه برسد.

کارشناس هواشناسی ایلام با بیان اینکه پیش بینی می‌شود فعلاً بارشی در استان نداشته باشیم عنوان کرد: ما در استان ایلام شاهد یک دوره خشک هستیم حتی اگر بارندگی نیز نرمال باشد اما چون فاصله بین دو بارندگی زیاد است استان شاهد یک دوره خشک است و پیش بینی می‌شود تا اواخر آذر و اوایل دی ماه بارندگی در استان نداشته باشیم.