افزایش موارد نارسایی قلبی مرتبط با متامفتامین در سراسر جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق گزارش محققان، شیوع فزاینده مصرف متامفتامین و نارسایی قلبی ناشی از آن، در سراسر جهان، نیاز به افزایش آگاهی و در دسترس بودن درمان برای اعتیاد به متامفتامین دارد.

برای این مطالعه، تیم تحقیق استفاده از متامفتامین و نارسایی قلبی را در ۲۱ مطالعه مشاهده‌ای که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۰ انجام شده بود، مرور کردند.

شرکت‌کنندگان از متامفتامین که گاهی به آن «کریستال» یا «آیس» گفته می‌شود از طریق استنشاق، تزریق، بلع، سیگار کشیدن و اسنورینگ، اغلب به طور روزانه تا یک هفته در میان، با مجموع دوزهای ماهانه از ۰.۳۵ تا ۲۴.۵ گرم استفاده کرده بودند.

به گفته محققان، علاوه بر نارسایی قلبی، استفاده از متامفتامین با فشار خون بالا، حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ ناگهانی مرتبط است.

مصرف کنندگان متامفتامین به طور متوسط ۵ سال قبل از تشخیص نارسایی قلبی از این دارو استفاده کرده بودند. برای ۱۸ درصد از مصرف کنندگانی که دچار نارسایی قلبی شدند، این اتفاق در عرض ۱۲ ماه رخ داد. گاهی اوقات، نارسایی قلبی پس از یک بار استفاده هم اتفاق می‌افتد.

محققان دریافتند، مصرف کنندگانی که دچار نارسایی قلبی شده‌اند، نسبت به افرادی که از متامفتامین استفاده نمی‌کنند، علاوه بر بستری طولانی‌تر و بستری شدن مجدد در بیمارستان، بیماری شدیدتری هم داشته‌اند.

نویسندگان این مطالعه اعلام کردند نارسایی قلبی ناشی از متامفتامین همچنین با احتمال بیشتر سوءمصرف مواد دیگر، اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و سایر بیماری‌های قلبی و کلیوی مرتبط است.

