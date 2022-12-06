فضاهای سبز پوشیده از برف موجب تقویت سلامت روان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «کاملیا زپزور برنات»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه پزشکی سیلسیا لهستان، گفت: «اکنون مجموعه‌ای از شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد قرار گرفتن در معرض طبیعت از جمله زندگی در نزدیکی آن، رفت و آمد یا درگیر شدن با محیط‌هایی مانند جنگل‌ها و پارک‌ها، با طیف وسیعی از مزایای سلامت جسمی و روانی مرتبط است.»

وی در ادامه توضیح می‌دهد: «برخلاف مطالعات قبلی که بر تأثیر محیط‌های طبیعی آبی و سبز بر سلامت بدن متمرکز شده‌اند، مطالعه ما اولین موردی است که تأثیر مثبت گذراندن وقت در محیط‌های پوشیده از برف را بر بدن نشان می‌دهد».

محققان ۸۷ زن را که در یک جنگل برفی در منطقه سیلسیا لهستان در گروه‌های کوچک پیاده روی می‌کردند، مورد مطالعه قرار دادند.

به گفته محققان، گذراندن زمان کوتاه (حدود ۴۰ دقیقه) در طبیعت به درک بیشتر بدن منجر شد.

تصویر مثبت از بدن نه تنها به خودی خود مهم است، بلکه اثرات مفید دیگری نیز دارد، از جمله سلامت روانشناختی مثبت‌تر.