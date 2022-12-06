حضور تیم فوتبال بصره عراق در مسابقات دانش آموزی آبادان

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر پیشنهاد دادم تا مسابقاتی تحت عنوان «مسابقات فوتبال متوسطه دوم» برگزار شود که این موضوع در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شده تا آبادان میزبان مسابقات فوتبال دانش‌آموزی متوسطه دوم در نیمه دوم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به مدت دو هفته باشد و برای این موضوع جلساتی در آبادان، استان خوزستان، کمیسیون آموزش مجلس، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور برگزار شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این جام به نام «شهدای دانش‌آموز آبادان» خواهد بود و انتخابی تیم ملی فوتبال دانش‌آموزی کشور از این مسابقات انجام می‌شود و در خردادماه ایران میزبان مسابقات فوتبال دانش‌آموزی آسیا است.

مولوی عنوان کرد: با توجه به مذاکراتی که با معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق داشتم مقرر شد به منظور الگوی تعلیم و تربیت اسلامی به کشورهای دیگر و در راستای تحکیم و تعمیق روابط دو جانبه میان دو کشور ایران و عراق، از تیم فوتبال دانش آموزان شهر بصره برای حضور در این مسابقات دعوت صورت گیرد.