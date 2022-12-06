دانشجویان ما بیدار هستند/ بصیرت مردم، وظایف مسئولان را بیشتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: در آستانه روز دانشجو قرار داریم که این روز را به همه دانشگاهیان و جوانان دانشجو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. جنبش دانشجویی ما ذاتاً یک جنبش ضداستعماری برای مقابله با استکبار جهانی به ویژه آمریکای جهان‌خوار بوده، است و خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۶ آذر به یاد ۳ دانشجو یعنی سید مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت‌رضوی به عنوان روز دانشجو نام گرفته است، گفت: این دانشجویان به دلیل اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، مظلومانه به شهادت رسیدند.

وی متذکر شد: دانشجویان ما در سال ۳۲ با بصیرت و روشن‌بینی به درستی در آن ایام که پس از کودتای ۲۸ مرداد قرار داشت، آمریکا و جهان‌خواران را عامل مشکلات کشور تشخیص دادند و در برابر دخالت‌های بیگانگان در کشور ایستادند.

نیکزاد تصریح کرد: دانشجویان و جامعه دانشگاهی و فرهیخته ما امروز هم بیدار است و با بصیرتی که دارد، دست‌های پشت پرده و طراحی‌های کلان استکبار را به خوبی می‌فهمد. جنبش دانشجویی ما به درستی فهمیده است آنچه در دو ماه گذشته اتفاق افتاده، صرفاً اعتراض به یک واقعاً تأسف‌آور نبوده بلکه یک طراحی پیچیده جنگ ترکیبی است که با آتش تهیه اختاپوس رسانه‌ای که از دلارهای آمریکایی و سعودی و انگلیسی تغذیه می‌کند، پشتیبانی می‌شود و با عاملیت دسته‌های اندک گروهک‌های ضد انقلاب و تجزیه‌طلب که به صورت آموزش دیده آماده انجام عملیات‌های تروریستی هستند، سازماندهی و اجرا شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن در دو ماه گذشته با تمام توان وارد میدان شد، نفوذی‌ها و مهره‌های چند ساله خود را لو داد و مفتضحانه متحمل شکستی همه جانبه شد. بصیرت و عدم همراهی مردم با این تروریست‌های شناسنامه‌دار و بی‌اعتنایی مردم به تبلیغات امپراطوری دروغ و جنایت رسانه‌ای وظیفه ما مسئولان را صد برابر کرده است تا بیشتر از قبل کار کنیم.

وی اظهار داشت: اگر حمایت و هماهنگی بین مسئولان برای تدبیر مشکلات در وضعیت خوبی قرار داشت، باید آن را به وضعیت عالی‌تر برسانیم. نقص‌ها، کاستی‌ها، مشکلات و تنگناهای اقتصادی، معضلات فرهنگی و اجتماعی را با تدبیر بهتر و روحیه جهادی و دوندگی بیشتر درمان کنیم، خود را خاک پای این ملت بدانیم و دست‌بوس دستان پرتوان و زحمتکش مردم عزیز کشورمان باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی خود را متعهد به ولایتمداری و عمل به منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌داند و تا روز آخر فعالیت خود تلاش خواهد کرد تا خادمی خالص و نوکری وظیفه‌شناس برای مردم عزیز ایران باشد. مجلس از تمام ابزارهای قانونگذاری و نظارت خود برای این مهم استفاده می‌کند و خواهد کرد.