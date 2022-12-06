به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در حالی امروز به پایان می‌رسد که تا کنون تکلیف ۶ تیم از هشت تیم راه یافته به دور بعدی برای تصاحب مهم‌ترین جام فوتبال دنیا مشخص شده است.

برزیل، آرژانتین، برزیل، کرواسی، انگلیس و فرانسه در حالی صعود خود به یک چهارم پایانی این رقابت‌ها را قطعی کردند که بازی‌های امروز بین تیم‌های «مراکش - اسپانیا» و «پرتغال - سوئیس» تکلیف دو تیم دیگر را مشخص می‌کند.

مدعیان قهرمانی در حالی برای رسیدن به جام زرین تلاش می‌کنند که هیچ یک از نمایندگان قاره کهن با وجود میزبانی آسیا در این دوره از رقابت‌ها نتوانستند به جمع هشت تیم پایانی راه پیدا کنند.

تیم ملی ایران با شکست ۶ بر دو مقابل انگلیس، پیروزی دو بر صفر مقابل ولز و باخت با یک گل در تقابل با آمریکا در گروه B به سومی رسید تا از دور رقابت‌ها حذف شود.

رؤیای صعود به دور حذفی در حالی برای ملی‌پوشان ایران دست نیافتنی ماند که بدترین نتایج را در بین تیم‌های آسیایی در جام جهانی ۲۰۲۲ کسب کرد.

تیم ملی عربستان نیز با وجود پیروزی دو بر یک مقابل آرژانتین در دو دیدار بعدی‌اش مقابل لهستان و مکزیک شکست خورد تا اینگونه از جام خداحافظی کند و همراه ایران خیلی زود از کشور همسایه خارج شود.

تیم ملی کره جنوبی نیز با شایستگی توانست همراه با ژاپن به مرحله حذفی صعود کند تا شرق آسیا گوی سبقت در افتخارات ملی را از غربی‌ها برباید. استرالیا نیز به عنوان نماینده اقیانوسیه که در بازی‌های راهیابی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا حضور دارد توانست به مرحله حذفی برسد.

در بین این تیم‌ها بدون شک ژاپن با پیروزی مقابل آلمان و اسپانیا عملکردی فوق‌العاده در جام داشت. آنها با دو پیروزی و یک شکست مقابل کاستاریکا به مرحله حذفی رسیدند اما در ضربات پنالتی مقابل کرواسی کم دقتی کردند تا با نهایت احترام اهالی فوتبال از جام خداحافظی کنند.

کره جنوبی نیز مقابل برزیل بدون اینکه بترسد بازی کرد تا شکست چهار بر یک را متحمل شود اما آنها نیز به زعم اکثر کارشناسان شایسته تقدیر هستند.

آسیایی‌ها در حالی در قاره خود از جام خداحافظی کردند که از ایران به عنوان بهترین تیم این قاره بیشترین انتظار را می‌رفت تا به دور حذفی صعود کند اما ملی‌پوشان فوتبال ایران با هدایت کارلوس کی روش بار دیگر از صعود باز ماندند تا ضعیف‌ترین نتایج در دوره‌ای که به گفته می‌شد نسل طلایی ملی‌پوشان دور هم جمع شدند رقم بخورد.