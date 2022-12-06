به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح سه‌شنبه در دیدار با مردم برازجان اظهار داشت: مردم انقلابی ایران در دفاع از اسلام با کسی مدارا ندارند، مردم نظام، انقلاب و کشور را دوست دارند و برای دفاع از این ارزش‌ها به میدان می آیند.

وی با بیان اینکه دشمنان قسم خورده ملت ایران از هر روزنه‌ای برای ضربه به کشور استفاده می‌کنند، افزود: دشمنان داخلی و خارجی سعی و تلاششان بر این است کاری کنند که مردم از انقلاب و مسئولین این انقلاب برگردند اما مردم با وجود همه این جنگ‌های روانی باز پای نظام ایستاده اند.

فرماندار دشتستان تصریح کرد: اقتدار امروز ایران در منطقه و جهان، به برکت خون شهدا است که برای حفظ این آب و خاک از تمام هستی خود گذشتند و امروز میراث‌دار این رسالت بزرگ هستیم.

وی با بیان اینکه ایجاد رضایت عمومی از اهداف ماست تاکید کرد: به منظور رسیدگی به مشکلات مردم، هر چند وقت یک بار در یکی از محلات با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مشکلات مردم را از نزدیک جویا می‌شویم و مردم راحت با مسئولین مشکلات خود را در میان می‌گذارند.

مهمترین مشکلات و مطالبات مردمی عنوان شده از طرف ساکنین محله، مشکلات زیرساختی مانند نبود پیاده رو، جمع آوری زباله، روشنایی کوچه‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بود که فرماندار شهرستان دستورات لازم را به شهرداری و مسئولین حاضر در این نشست برای رفع مشکلات دادند.