به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای امروز سه شنبه ۱۵ آذرماه شهر مشهد با ثبت شاخص ۸۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کلی کیفیت هوا با ثبت عدد ۷۴ نیز نشان از شرایط هوای وضعیت قابل قبول در شهر مشهد مقدس را دارد.

پایانه امام رضا (ع)، چمن، آوینی و امامیه امروز در وضعیت هوای پاک قرار دارند.

همچنین مناطق مفتح، صدف، لشگر، ویلا و سجاد در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

مناطق سرافرازان، خیام شمالی، خاقانی، کریمی، شهر، خیام جنوبی و نخریسی در شرایط قابل قبول هستند.

احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان از عوارض بهداشتی که باید با دستورالعمل احتیاطی افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.