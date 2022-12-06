۵۳ سری جهزیه بین نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد دشتی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فقیه صبح سه شنبه در این مراسم با اشاره به اینکه دولت نگاه ویژه ای به اقشار کم آمد و محروم جامعه دارد، اظهار داشت: این اقلام شامل اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، جارو برقی و ماشین لباس شویی است.

وی افزود: در دو سال اخیر هزار وسیله ضروری بین مددجویان توزیع شده که این اقلام شامل کولر، بخاری، یخچال، آب گرمکن است.

فقیه از اختصاص ۳۶ میلیارد تومان تسهیلات برای توانمند کردن افراد خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده و ۹۰ درصد این اعتبارات جذب شده که زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۴ واحد مسکونی در سطح شهرستان در حال ساخت است که بخش عمده‌ای از آنها در دهه فجر تکمیل می‌شود.