پرواز تهران - خارگ در بوشهر به زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط جوی صبح سه‌شنبه در جزیره خارگ، پرواز هواپیمایی کارون که از تهران عازم این جزیره بود، در بوشهر به زمین نشست.



هم اکنون تمامی پروازها از مبدا به مقصد جزیره خارگ تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است و مسافران می‌توانند با تماس فرودگاه‌های مبدا و مقصد از شرایط پرواز خود مطلع شوند.