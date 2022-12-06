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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

پیگیری اعتبار برای اتمام پروژه‌های ناتمام شمال سیستان و بلوچستان

پیگیری اعتبار برای اتمام پروژه‌های ناتمام شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، گفت: پیگیری لازم برای تخصیص اعتبار به منظور اتمام پروژه‌های تأثیرگذار و مهم شهرستان‌های شمال استان تاپایان امسال در دستور کار است.

مهرداد عرب اول در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست قرارگاه غدیر در شهرستان هامون در روزهای گذشته، افزود: براساس اعلام فرمانداران منطقه سیستان، پروژه‌هایی در گذشته با تخصیص ناقص اعتبارات، اجرایی شده بود که به دلیل عدم تخصیص کامل، ناتمام مانده‌اند.

وی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته با فرمانداران این منطقه، مقرر شده پروژه‌های نهایی شده‌ای که می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری را در اشتغال شهرستانهای شمال استان داشته باشند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام شوند تا موضوع تسهیلات و اعتبار آن را از مرکز پیگیری کنیم.

کد مطلب 5648064

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    نظرات

    • صندوقداران IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      درود بردکترعرب.مردتوانای عرصه توسعه.
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
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      تا زور نباشه مسئولین کار نمی کنند !

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