مهرداد عرب اول در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست قرارگاه غدیر در شهرستان هامون در روزهای گذشته، افزود: براساس اعلام فرمانداران منطقه سیستان، پروژه‌هایی در گذشته با تخصیص ناقص اعتبارات، اجرایی شده بود که به دلیل عدم تخصیص کامل، ناتمام مانده‌اند.

وی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته با فرمانداران این منطقه، مقرر شده پروژه‌های نهایی شده‌ای که می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری را در اشتغال شهرستانهای شمال استان داشته باشند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام شوند تا موضوع تسهیلات و اعتبار آن را از مرکز پیگیری کنیم.