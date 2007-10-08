بن استیلر در صحنه‌ای از فیلم کمدی "پسر دلشکسته" به کارگردانی بابی و پیتر فارلی که روز جمعه در سینماهای آمریکا اکران شده است.







"اوج پرواز". سان فرانسیسکو، آمریکا. یک تیم پرواز نمایشی روی خلیج سان فرانسیسکو در حال اجرای برنامه هستند. شان تاکر ـ اسوشیتدپرس







"تعقیب رنگین‌کمان". گواتمالا. در آستانه روز جهانی کودک چند بچه کنار فواره پارک مرکزی بازی می‌کنند. دانیل لکلر ـ رویترز







"یک عالم سالاد". پالپی، اسپانیا. یک آشپز بزرگترین سالاد سبزی جهان را آماده می‌کند که نام آن در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد. بیش از 6500 کیلو سبزیجات در این سالاد به کار رفت. فرانسیسکو بونیلا ـ رویترز







"نامزد جنجالی". اسلام‌آباد، پاکستان. در جریان یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز به انتخاب مجدد پرویز مشرف، یک افسر پلیس وکیلی را کتک می‌زند. انجام نوید ـ اسوشیتدپرس







"پرش از روی قانون". لویستن، آمریکا. نورمن تامسن متهم فراری پیش از آنکه پلیس بتواند او را بگیرد، از طبقه سوم به پائین می‌پرد. راس دیلینگهام ـ لوینستن سان جورنال







"حرکت اسقفی". واتیکان، ایتالیا. شش کشیش در همان حال که پاپ بندیکت شانزدهم آنها را به رتبه اسقفی منصوب می‌کند، به نشانه ادای احترام روی زمین دراز کشیده‌اند. داریو پیناتلی ـ رویترز