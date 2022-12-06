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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۲۴

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

محورهای جنوب و غرب اصفهان برفی است / عدم وجود محدودیت تردد

محورهای جنوب و غرب اصفهان برفی است / عدم وجود محدودیت تردد

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بارش برف در محورهای جنوب و غرب و به ویژه در گردنه‌ها و ارتفاعات استان اصفهان گزارش شده است.

سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به پیش بینی هواشناسی پلیس راهور در محورهای مختلف استان در حالت آماده باش قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر همه محورهای استان اصفهان باز است اما در محورهای جنوب و غرب استان بارش و به ویژه بارش برف گزارش شده است.

مرگ یک نفر در واژگونی خودرو در آزادراه اصفهان - کاشان

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست تا از سفرهای غیر ضروری در محورهای جنوب و غرب استان پرهیز کنند و در صورت تمایل به انجام سفر ایمنی سفر را رعایت کنند.

وی در ادامه به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در آزادراه اصفهان – کاشان اشاره کرد و گفت: متأسفانه راننده خودرو در این حادثه جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 5648072

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