مظلومیت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان در تخصیص بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بلاغی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ۱۱ ماه مدیریت خود از هیچ تلاشی برای اعتلا و ارتقا سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان فروگذار نبوده‌ام، اظهار داشت: روزی که سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان را تحویل گرفتم با انبوهی از مشکلات و بدهی‌های بسیار سنگین رو به رو شدم.

وی افزود: در تخصیص اعتبار سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی همواره اولویت آخر شهرداری همدان بوده که با توجه به این وضعیت تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا حداقل بتوانیم نگاه‌های تزریق اعتبار به این سازمان را تغییر دهیم.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به قبول مدیریت خود در بدترین زمان بودجه‌ای گفت: ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ مدیریت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به بنده سپرده شد که بدترین زمان وضعیت اقتصادی شهرداری به دلیل وصول مطالبات پیمانکاران و بدهی‌ها در پایان سال است.

بلاغی خاطرنشان کرد: اما خوشبختانه با حمایت‌های شهردار و تلاش‌های تک‌تک همکارانم در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان موفق شدیم بخش سنگینی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

وی با بیان اولویت خود را پرداخت بدهی‌ها گذاشتیم، بیان کرد: به بنده انتقاد می‌شود که چرا جشنواره شهروند برگزیده را برگزار نکردم در حالی که همچنان بدهی‌های برگزاری این جشنواره از ۲ سال گذشته هنوز پرداخت نشده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: می‌توانستم برای رزومه خود این جشنواره را با انبوهی از بدهی و ایجاد یک تعهد مالی فراوان برگزار کنم اما این کار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و انبوهی از بدهی‌های گذشته عقلانی نبود.

بلاغی با اشاره به حواشی پیرامون حذف گردشگری از سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: از ابتدا گردشگری در سازمان معاونت نبوده است و یک کارشناس ذیل معاونت فرهنگی به عنوان گردشگری در این سازمان فعالیت داشته و این شایعات و حواشی درست نیست.

وی افزود: بزرگترین رویداد گردشگری در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در دوران مدیریت بنده در بحث مثلث گردشگری برگزار شد همچنین برنامه‌های متعددی نظیر تور همدان‌گردی را برای نخستین بار برگزار کردیم و ستاد ساماندهی تسهیلات نوروز ۱۴۰۱ بسیار باقدرت از دوران اخیر فعالیت کرد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده در بحث ورزشی در این سازمان بیان کرد: در حالی که ورزش همدان در عمل با نابودی تیم‌های کشتی، والیبال، فوتسال، هندبال و بسیاری از رشته‌های دیگر در هیچ رشته‌ای در سطح حرفه‌ای تیمی نمی‌کند، امروز تیم فوتبال شهرداری همدان با حمایت مدیریت شهری در سطح لیگ دسته اول فوتبال کشور برای ورزش و فوتبال همدان آبروداری می‌کند.

بلاغی خاطرنشان کرد: اگر ذره‌ای حمایت‌ها از تیم فوتبال شهرداری همدان بیشتر شود شک نکنید این تیم به راحتی پتانسیل حضور در لیگ برتر فوتبال کشور را دارد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با بیان اینکه ارزان‌ترین تیم لیگ دسته اول فوتبال کشور هستیم، بیان کرد: بودجه ما قابل قیاس با بسیاری از تیم‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور نیست با کمترین هزینه و پایین‌ترین مبالغ قراردادی تیمی قابل احترام با پشتوانه بومی را روانه مسابقات کرده‌ایم.

وی افزود: جا دارد از تلاش‌های سرمربی جوان و آینده‌دار تیم احمد جمشیدیان و کادر فنی ایشان که جانانه پای این تیم با تمام مشکلات در کنار غیرت بازیکنان ایستاده‌اند تشکر کنم و امیدواریم بتوانیم بهترین جایگاه را در پایان رقابت‌های این فصل کسب کنیم.

بلاغی با اشاره به شروع مجدد ورزش شهروندی با عنوان «یک ملت، یک پرچم» گفت: پیام حیدری به تازگی به عنوان مسئول ورزش شهروندی معرفی شده و به زودی شاهد آغاز به کار مجدد ورزش شهروندی خواهیم بود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: متأسّفانه از گذشته تا به امروز سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در تخصیص بودجه اولویت نبوده و مظلوم واقع شده است.