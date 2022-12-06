به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به بارش برف و کولاک و آبگرفتگی در ۱۱ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و گیلان گفت: ۱۶ شهرستان و ۱۷ منطقه (۱۱ محور، ۲ شهر و ۴ منطقه عشایرنشین) در ۳ روز گذشته نیاز به امدادرسانی پیدا کردند.

وی ادامه داد: ۲۹ تیم عملیاتی شامل ۹۴ نفر، به ۷۵۰ نفر امدادرسانی کردند و دو خانم باردار را به مراکز درمانی منتقل کردند.

ولی‌پور با اشاره به رهاسازی ۱۵۳ دستگاه خودرو در راه مانده، افزود: ۳۷ کیلوگرم نایلون، ۱۳ بسته غذایی و ۳ کیلوگرم خرما نیز بین در راه ماندگان و افرادی که متأثر از شرایط جوی بودند، توزیع شد.