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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۴

نماینده ولی فقیه در گیلان مطرح کرد؛

ظرفیت های ویژه گیلان برای صادرات تولیدات کشاورزی به آسیای میانه

ظرفیت های ویژه گیلان برای صادرات تولیدات کشاورزی به آسیای میانه

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به ظرفیت های استان برای صادرات تولیدات کشاورزی به کشورهای آسیای میانه گفت: باید بسترهای لازم برای بهره مندی از این ظرفیت ها فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در دیدار معاون نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: جهاد مولود انقلاب اسلامی و یکی از اثرگذارترین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی به شمار می‌رود و مردم هیچ گاه خدمات ارزنده جهاد سازندگی اوایل انقلاب فراموش نمی‌کنند.

وی تعامل همدلی درون سازی را عامل موفقیت دانست و افزود: فضای همدلی و وفاق باید در بین مدیران و مسئولان و همکاران صورت گیرد تا موفقیت حاصل شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه فضای مجازی بلای جان خانواده‌ها شده است، گفت: دشمن در این دو سال کرونا و غفلت از فضای مجازی بهترین بهره را برای صدمه زدن به انقلاب و فروپاشی بنیان خانواده برد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه دانش آموزان و نسل جوان به علت کرونا دو سال در فضای مجازی زیست کردند، اضافه کرد: برای مدیریت فضای مجازی و محتواسازی در این عرصه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

وی با تاکید بر تکریم خانواده‌های جهادگران، افزود: باید به صورت ویژه از خانواده جهادگران تجلیل و تکریم و آنها فراموش نشوند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه به تولید در بخش کشاورزی اهمیت داده شود، گفت: دغدغه مندی حضرت آقا در بخش تولید باید سر لوحه کار همه مسئولان قرار گیرد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه گیلان با کمبود زمین مواجه است، اضافه کرد: فروش زمین به غیربومی‌ها و تفکیک اراضی کشاورزی بین وراث سبب شده تا روز به روز زمین در گیلان، آب برود.

وی با اشاره به شرایط مناسب روابط اقتصادی ایران و گیلان در آسیای میانه، افزود: گیلان بستر مناسبی برای صادرات تولیدات کشاورزی به آسیای میانه و اوراسیا دارد و این ظرفیت‌ها باید احصاء شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر لایروبی بنادر استان برای پهلوگیری کشتی‌های ترانزیتی، بیان کرد: پروژه ریلی رشت به آستارا زمان بر خواهد بود و باید هر چه سریع‌تر ظرفیت‌های بنادر را برای ترانزیت کالا به کار گرفت.

کد مطلب 5648156

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