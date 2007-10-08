اقدامات روشنگرانه اقلیت مسلمان جهان در ماه مبارک رمضان؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

گشایش درهای مساجد آلمان به روی غیرمسلمانان

ستاد سالانه مسلمانان آلمان برای گشایش درهای مساجد به روی بازدیدکنندگان غیر مسلمان هر سال آلمانیهای کنجکاو بیشتری را به خود جذب می کند، به ویژه آنکه این اقدام امسال با ماه مبارک رمضان متقارن شده است.

کریستین که پسر خود را به تور مسجد برلین برده است در مورد این اقدام اظهار داشت: می خواستم پسر پنج ساله ام پاسخ به پرسشهای خود را درباره ادیان مختلف دریافت کند.

راهنماهای مسلمان هفته گذشته، زمان گشایش درهای مساجد آلمان یک گروه 100 نفری از بازدید کنندگان مسلمان را به تور مساجد برده و پرسشهای آنها درباره دین اسلام و چگونگی انجام آداب اسلام توسط مسلمانان را پاسخ دادند.

هفته گشایش درهای مساجد از سوی شورای همکاری مسلمانان در آلمان به عنوان یک سازمان پوششی برگزارش شد و حدود 2 هزار مسجد و نمازخانه در ستاد امسال شرکت کردند. نمایشگاه هایی که توسط سازمانهای اسلامی در این هفته برگزار می شوند به طور عمده در نشان دادن نقش مساجد به عنوان پلی برای آینده مشترک جامعه عمل می کنند.

بکیر البوغا سخنگوی شورای همکاری مسلمانان در آلمان اظهار داشت ستاد گشایش درهای مساجد نشان می دهد مسلمانان جزء لاینفکی از این جامعه هستند.

این ستاد که از سال 1997 تشکیل شد هرساله به طور متوسط با استقبال هزاران نفر از بازدید کنندگان غیر مسلمان روبه رو است. بازدید کنندگان کنجکاو پرسشهایی درباره اسلام، آموزه های اسلامی و چگونگی عمل به آداب اسلامی مطرح می کنند.

حدود 2/3 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که بیش از نیمی از این تعداد ترک تبار هستند. اسلام با داشتن چنین جمعیتی پس از مسیحیت کاتولیک و پروتستان، سومین دین بزرگ این کشور اروپایی به شمار می رود. روز گشایش درهای مساجد در آلمان در سانه های محلی نیز تبلیغ می شود، بسیاری از رادیوها و تلویزیونها زمانی را به صحبت درباره این رویداد اختصاص داده و برنامه زنده ای را از داخل مساجد تهیه می کنند.

گونتر پنینگ عضو کمیسیون امور ادغام در آلمان گفت: اسلام را معمولا به عدم تساهل و تروریسم نسبت می دهند اما چنین اقداماتی به ترویج همزیستی میان مردم از ادیان مختلف کمک می کند.

برهان کیگیس از اتحادیه اسلامی ترک نیز اظهار داشت: روز گشایش درهای مساجد به آموزش غیر مسلمانان درباره نقش مساجد در زندگی مسلمانان کمک می کند. مساجد در حال حاضر کلاسهای آموزشی را برای طلاب مسلمان و مسلمانان عادی برگزار می کنند تا آنها با زبان آلمانی و ابعاد مختلف زندگی کردن در جامعه آلمان آشنا شوند. مساجد آلمان این روزها نقش مؤثری در رویارویی روزانه با مشکلات مسلمانان آلمانی ایفا می کنند و ادغام را در صدر دستورات کاری خود قرار داده اند.

برگزار کنندگان ابراز امیدواری کردند این ستاد که روز چهارشنبه 11 مهر ماه آغاز به کار کرده بتواند مخالفت با ساخت مساجد در این جامعه را تقلیل دهد.

طرحهای ساخت مسجدی مجلل در کلن با مخالفتهای بسیاری رو به رو شده و برخی ادعا می کنند این که این مسجد برای شهری که دربرگیرنده یکی از باشکوه ترین کلیساهای گوتیک جهان مسیحیت بوده بسیار بزرگ تلقی می شود.

طلاب مسلمان فرانسه آموزش علوم اجتماعی و اقتصادی را در دانشگاه کاتولیک پاریس فرا می گیرند

مسجد بزرگ پاریس و دانشگاه کاتولیک این شهر در فرانسه برای آموزش علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طلاب متحد شدند، این اتحاد اقدامی برای کمک به ادغام ائمه جمعه غیر فرانسوی ‌تبار است .

دلیل بوبکر رئیس اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه گفت: این اقدام نوآوری مهمی در آموزش مسلمانان در فرانسه تلقی می‌شود. در پی جلسه‌ای که روز شنبه 7 مهر ماه تشکیل شد 110 دانشجوی مؤسسه الهیاتی مسجد بزرگ پاریس به اتفاق آراء همکاری مسجد با دانشگاه کاتولیک را مورد تصویب قرار دادند.

دانشگاه کاتولیک پاریس دو دوره یک ساله (دو ترم) را درباره دروس سیاست، قانون و سکولاریسم فرانسه برای طلاب مسلمان که در مؤسسه الهیاتی مسجد پاریس تحصیل می کنند برگزار کرده و این دوره ها از ژاویه امسال آغاز می‌شوند. اقلیت مسلمانان فرانسه که تعداد آنها 6 یا 7 میلیون تخمین زده شده بزرگترین جامعه اقلیت اروپا را تشکیل داده‌اند و مدت مدیدی است که خواستار آموزش ائمه جمعه فرانسوی تبار به منظور ادغام دومین دین بزرگ کشور هستند.

درحال حاضر حدود 1200 امام جمعه در فرانسه فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها امامت جماعت را برعهده داشته و مؤمنان را تحت هدایتهای معنوی و عملی خود قرار می‌دهند. سه چهارم از این تعداد شهروند فرانسه نبوده و یک سوم به زبان فرانسه تکلم نمی‌کنند.

انیس گراج مدیر دپارتمان آموزشی موسسه اروپایی علوم انسانی اظهار داشت که این مؤسسه نسل جوانی از مسلمانان فرانسوی را تربیت کرده اند که قرآن را حفظ کرده اند.

واحدهایی که قرار است در داشگاه کاتولیک ارائه شوند از سوی دانشکده علوم اجتماعی اقتصادی این مؤسسه آموزش عالی ارائه شده و دربرگیرنده الهیات نخواهد بود. فرانسوا مبیل رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی اظهار داشت: آموزش الهیات به ائمه جمعه مسئولیت مسجد بزرگ پاریس خواهد بود، دانشجویان تنها در کلاسهای علوم سیاسی شرکت خواهند کرد و مطالبی را درباره دموکراسی، حقوق بشر و انقلاب فرانسه خواهند آموخت.

با این دوره های تازه طلاب مسلمان که دوسال تحصیلات آکادمیک داشته مدرک لیسانس خود را پس از ارائه پایان نامه از این مؤسسه کاتولیک دریافت می کنند، از سوی دیگر نیز مؤسسه الهیات کاتولیک قرآن، قانون و تاریخ اسلامی را طی یک برنامه سه ساله تدریس می کند نمی تواند مدرک آکادمیک به طلاب مسلمان ارائه کند.

وعده حمایت سارکوزی از حقوق مسلمانان فرانسه

رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه 9 مهر ماه در ضیافت افطاری مسجد بزرگ پاریس شرکت و به مسلمانان وعده داد از حقوق آنها دفاع کند.

نیکولا سارکوزی به علمای ارشد مسلمان گفت: من در کنار شما خواهم بود تا از حق شما دفاع کنم و از شما می خواهم کنار من باشید و وظایف خود را انجام دهید.

وی به میزبانهای خود در قدیمی ترین مسجد فرانسه که در سال 1926 افتتاح شده، گفت: حتی در دولت عده ای در ماه رمضان روزه دار هستند و این امر نشان می دهد که اسلام در سطوح مختلف جامعه وجود داشته و جزء لاینفک کشور ما محسوب می شود.

اسلام با داشتن 6 تا 7 میلیون مسلمان بزرگترین جامعه اسلامی اروپا محسوب می شود.

سارکوزی همچنین گفت: فرانسه انتظار دارد تمام شهروندان به ارزشهای کشور احترام بگذارند. این در شرایطی است که فرانسه در سال 2004 قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حجاب نماد دینی در نظر گرفته شده و در مدارس و اماکن عمومی ممنوع شده است، درحالی که اسلام حجاب را نماد دینی در نظر نمی گیرد و آن را برای زنان مسلمان واجب کرده است.

سارکوزی در این دیدار افراط گرایانی که چهره یک دین قابل احترام را خدشه دار کرده اند محکوم کرد و گفت: به تع خود مبنی بر حمایت از اسلام در فرانسه و مبارزه با افراط گرایی با تمام قدرتم ادامه داده ام و خیانت نکرده ام. برخی افراط گرایان می خواهند به صلحی که در این کشور وجود دارد خاتمه دهند و این امر را به نام اسلام انجام داده و خواستار جنگ دینی هستند.

نمایش هنر اسلامی - ایرانی دوره صفویه در موزه لوور

نمایشگاه هنر اسلامی دوره صفویه (1501- 1736) با عنوان "آوای دنیا" از جمعه 13 مهر تا 17 دی ماه امسال در موزه لوور پاریس، فرانسه به نمایش گذاشته شد.

آثار باشکوه این موزه، تکامل هنر ایرانی را در دوره صفویه (1501-1736) به نمایش می گذارد. موزه لوور در توصیفی که از این مجموعه آورده تأکید کرده است که اغلب برحسب عدم آگاهی کافی، بسیاری از هنرهای ایرانی را تنها به تزئینات نسبت می دهند اما تمام جزئیات این تزئینات معنا دار بوده و معنای آنها در ادبیات فارسی یافت می شود.

آثاری که از دوره صفویه به عنوان یکی از مهمترین دوره های هنر اسلامی – ایرانی در موزه لوور به نمایش در می آیند دربرگیرنده آثار خطی ، مینیاتور، فلز ، شیشه و سفال هستند .

آگهی‌های صلح مسلمانان بریتانیا در لندن توزیع شد

فعالان مسلمان بریتانیا ستاد تبلیغاتی را تشکیل دادند که مسلمانان کشور را به ادغام به عنوان شهروندان جامعه و محکومیت افراط گرایی و ترویج صلح ترغیب می کند.

ستاد اسلام صلح است که در اصل پس از انفجارهای ژوئیه 2005 لندن تشکیل شده بود، اخیرا آگهی هایی را در اتوبوسها و قطارهای زیرزمینی لندن توزیع کرده که در آن تصویر مسلمانان مختلفی را از جمله یک پلیس زن، یک گروه پیشاهنگی و یک سرآشپز نشان می دهد که روی آن شعاری با مضمون "حس افتخار از مسلمان بریتانیایی بودن" به چشم می خورد.

برگزار کنندگان این ستاد اظهار داشته اند که تحقیقات نشان می دهد بسیاری از بریتانیایی ها اسلام را با تروریسم مرتبط می دانند.

این گروه اعتقاد دارد که دین از پیروان خود می خواهد با همسایگان و جوامع غیر مسلمان در صلح زندگی کنند، مسلمانان باید این حقیقت را به جمعیت بیشتر جامعه نشان دهند.

ستاد "اسلام صلح است" پس از تشکیل این ستاد در لندن در نظر دارد فعالیتهای خود را در سراسر جهان توسعه دهد.

در پی انفجارهای هفتم ژوئیه این گروه ده ها هزار پوند برای درج آگهی در روزنامه های ملی با مضمون محکومیت و نفی تروریسم و افراط گرایی از دیدگاه مسلمانان هزینه کرده است.

خیمه‌های رمضان روسیه؛ نمایش سخاوت مسلمانان

شورای مفتیان روسیه، بنیاد فرهنگی آموزشی امید و شهرداری های مسکو در کنار مسجد پاکلونایا گورا، مسکو "خیمه رمضان" تشکیل داده و اقدامات خود را در راستای آشنایی غیر مسلمانان با اسلام تا روز 19 مهر ماه ادامه خواهند داد.

مرات ارسلانوف از بنیاد امید اظهار داشت که این خیمه های بزرگ می توانند به طور همزمان از 250 تا 300 نفر پذیرائی کنند. رمضان ماه سخاوت، مهربانی، بخشش، نیکی و محبت است. ما می خواهیم این ویژگی های اسلام را به شهروندان مسکو به ویژه غیرمسلمانان نشان دهیم تا همه آنان بدون توجه به تعلقات دینی خود بتوانند طی این ماه در شادی مسلمانان شریک باشند.

سنت برپایی خیمه های افطاری در روسیه از سال گذشته آغاز شد و براساس اظهارات ارسلانوف، برای افرادی که از خیمه بازدید می کنند، برنامه فرهنگی گسترده ای در نظر گرفته شده که در آن میان می توان به تواشیح، سخنرانی مهمانان خارجی، پخش فیلم هایی درباره رمضان، شب قدر و سایر عرصه های اسلام اشاره کرد.

مالزی نخستین راهبرد جامع مسلمانان در فضا را منتشر کرد

در شرایطی که نخستین فضانورد کشور اسلامی مالزی برای سفر فضایی خود در این هفته آماده می‌شود، این کشور نخستین کتاب راهنمای جامع آداب دینی را برای فضانوردان مسلمان منتشر کرد.

این کتاب با عنوان " راهبرد اجرای آداب اسلامی در ایستگاه بین المللی فضایی" به فضانوردان مسلمان می آموزد که چگونه وضو گرفته رو به قبله ایستاده، نمازهای یومیه خود را اقامه کرده و در فضا روزه بگیرند.

عبدالله ذن وزیر امور دینی مالزی اظهار داشت: هدف از تدوین این راهبرد برای مسلمانان در فضا این است که فضانورد بدون نگرانی برای انجام آداب دینی خود در فضا مأموریت خود را انجام دهد. این راهبرد 18 صفحه ای به زبان انگلیسی، روسی، عربی و شاید زبانهای دیگر برای استفاده فضانوردان مسلمان ترجمه می‌شود.

شیخ مظفر شکور پزشک و مدرس دانشگاه در کوالالامپور روز چهارشنبه 18 مهر ماه از قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی حرکت می کند. این مسلمان 34 ساله مالزیایی تلاش می کند تاجایی که بتواند روزه های خود را در ماه رمضان زمانی که در فضا به سر می برد نگاه دارد.

سلطان بن سلمان شاهزاده سعودی، به عنوان نخستین فضانورد مسلمان اظهار داشت اگرچه تلاش کرد در فضا نمازخوانده و روزه بگیرد اما نمی‌توانست رو به سمت مکه ایستاده و زانوهای خود را برای سجده روی زمین قرار دهد.