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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۲

استاندار خراسان شمالی:

سند جامع مدیریت آبخیزداری خراسان شمالی تدوین می‌شود

سند جامع مدیریت آبخیزداری خراسان شمالی تدوین می‌شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم تدوین سند جامع مدیریت آبخیزداری استان، گفت: این نقشه راه دستگاه ها را از اقدامات جزیره‌ای دور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح سه شنبه در کارگروه جهادی آبخیزداری و منابع طبیعی خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تدوین نقشه جامع حوزه مدیریت آبخیزداری و توجه ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی استان و اتخاذ تصمیمات درست می‌توان مشکلات این بخش مهم را کاهش داد.

استاندار خراسان شمالی تدوین نقشه جامع آبخیزداری را محدود به این حوزه ندانست و گفت: در نقشه جامع باید تمامی موضوعات این حوزه را شامل شود که امیدواریم در بخش توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری تصمیم گیری های درستی اعمال و از جزیره‌ای عمل کردن نیز اجتناب شود.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی فرمایشی نیست بلکه باید مبتنی بر تدوین سند باشد، تصریح کرد: اگر طرح آمایش کشوری برای دراز مدت با مشارکت و همکاری تمام استان‌ها تدوین شود بدون شک بدون موازی کاری شاهد مدیریت درست حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خواهیم بود.

حسین نژاد خاطر نشان کرد: با پیشرفت تکنولوژی، احداث کارخانجات و شهرسازی حوادث جدیدی احتمال وقوع دارد.

وی بیان داشت: رصد آسیب‌ها و موانع باید رکن مهم در تصمیم گیری ها باشد.

کد مطلب 5648181

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