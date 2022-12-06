به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح سه شنبه در کارگروه جهادی آبخیزداری و منابع طبیعی خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تدوین نقشه جامع حوزه مدیریت آبخیزداری و توجه ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی استان و اتخاذ تصمیمات درست می‌توان مشکلات این بخش مهم را کاهش داد.

استاندار خراسان شمالی تدوین نقشه جامع آبخیزداری را محدود به این حوزه ندانست و گفت: در نقشه جامع باید تمامی موضوعات این حوزه را شامل شود که امیدواریم در بخش توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری تصمیم گیری های درستی اعمال و از جزیره‌ای عمل کردن نیز اجتناب شود.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی فرمایشی نیست بلکه باید مبتنی بر تدوین سند باشد، تصریح کرد: اگر طرح آمایش کشوری برای دراز مدت با مشارکت و همکاری تمام استان‌ها تدوین شود بدون شک بدون موازی کاری شاهد مدیریت درست حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خواهیم بود.

حسین نژاد خاطر نشان کرد: با پیشرفت تکنولوژی، احداث کارخانجات و شهرسازی حوادث جدیدی احتمال وقوع دارد.

وی بیان داشت: رصد آسیب‌ها و موانع باید رکن مهم در تصمیم گیری ها باشد.