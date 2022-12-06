نکاتی درباره خرید تخت زیبایی برقی و مکانیکی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تخت زیبایی و پوست و مو و انواع تخت‌های کاشت مو امروز در مراکز درمانی و کلینیک‌های پزشکی مصارف بسیار زیادی دارند و به پزشکان و مراکز درمانی کمک می‌کند تا که در انجام فعالیت‌های خود بیشترین میزان تسلط را روی بیمار داشته باشند تا بهترین خدمات را ارائه نمایند.

انواع تخت کاشت مو و زیبایی دارای ویژگی‌های تأثیرگذاری هستند که این دسته از محصولات را با یکدیگر متمایز و متفاوت می‌کنند.

از مهم‌ترین ویژگی انواع تخت زیبایی کیفیت مواد اولیه به کار رفته در این دسته از محصولات است و در کنار طراحی متناسب این محصولات به افزایش بهره‌وری پزشک و کاهش خستگی‌های روزانه پزشک بسیار کمک می‌کند.

در زیر به برخی از این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت.

تخت‌های زیبایی و کاشت مو برقی دارای موتورها و محرک‌های مکانیکی است که سهم بسیار بالایی از بازار را تخت‌های زیبایی برقی به خود اختصاص داده‌اند بنابراین قدرت موتورهای این دسته از محصولات بسیار حائز اهمیت است و با توجه به وضعیت متفاوت بیماران و اقدامات پزشکی مختلف می‌توان به اهمیت قدرت موتورهای این دسته از محصولات پی برد.

همانند سایر محصولات و کالاهای رشته‌های مختلف پزشکی قدرت موتورهای تخت کاشت مو نیز بسیار متفاوت می‌شود. به طور مثال در سطح بازار تخت‌های با قدرت‌های موتور ۱۲۰ کیلوگرم و ۱۵۰ کیلوگرم و نهایتاً ۲۲۰ کیلوگرم موجود است اما موتورهایی که بسیار قدرتمند و مصدوم هستند و این اطمینان خاطر را به پزشکان می‌دهند که تخت تا سالیان سال برای آنها بدون ایجاد هرگونه مشکل و آسیبی کار می‌کنند موتورهایی با توان ۶۰۰ کیلوگرم است که قدرت چندین برابر حداکثر وزن و نیاز مراکز درمانی را برآورده کردند.

مؤلفه دیگر تأثیر گذار در کیفیت این دسته از محصولات ارگونومیک بودن محصول جهت ایجاد فضایی مطلوب برای پزشک جهت دسترسی به بیمار و همچنین ایجاد محیطی مناسب برای بیماران که در طی انجام معاینات پزشکی و جراحی‌های مختلف است که کمک می‌کنند هم بیمار و هم پزشک در بهترین حالت و وضعیت جهت انجام فعالیت‌های پزشکی در بهترین موقعیت و شرایط ممکن قرار بگیرند.

فوم سرد به کار رفته در این دسته از محصولات و چگالی و دانسیته فوم استفاده شده در انواع تخت‌های مراقبت از پوست و مو و زیبایی به راحتی بیمار بسیار کمک می‌کند همچنین هرچه چگالی و دانسیته فوم سرد تخت‌های فشیال و زیبایی بیشتر باشد کمک می‌کند تا در استفاده‌های طولانی مدت رویه فوم تخت سیال دچار فرونشست و فرورفتگی نشود و بیماران همانند روز اول که احساس راحتی روی تخت می‌کردند را در سال‌های متمادی استفاده نیز چنین حسی را با خود به همراه داشته باشند و پزشکان در وضعیت مناسب بیماران خود را معاینه نمایند.

با توجه به افزایش بیماری‌های مختلف و اهمیت حفظ ایمنی بیمار و پزشک این دسته از محصولات باید قابلیت ضدعفونی و شست و شو با محلول‌های ضدعفونی کننده بیمارستانی را در خود جای داده باشند که هر چه کیفیت چرم به کار رفته در این دسته از محصولات بالاتر باشد و قابلیت ضدعفونی و شستشو با محلول‌های ضدعفونی را داشته باشد به مراتب محیطی ایمن تر و با اطمینان خاطر بالاتر برای پزشک و بیمار فراهم می‌کنند همچنین رویه چرم انواع تخت‌های کاشت مو باید در استفاده‌های طولانی مدت دچار ترک خوردگی نشوند تا طول عمر محصول نیز افزایش یابد.

پروفیل و شاسی به کار رفته در انواع تخت‌های مراقبت از پوست و مو و زیبایی از دیگر نکات حائز اهمیت در تولید انواع تخت پوست و مو است که در خرید این دسته از محصولات باید توجه نمود که تخت خریداری شده از کیفیت پروفیل بالایی برخوردار باشد و ابعاد و ضخامت مناسبی را با خود به همراه داشته باشد تا برای استفاده‌های طولانی مدت از کیفیت لازم برخوردار باشند؛ همچنین جهت استفاده در بیماران سنگین وزن دچار آسیب و هیچ‌گونه مشکلی نشوند.

کاور رویه پروفیل‌ها و بدنه انواع تخت‌های پوست و مو باعث زیباتر شدن این دسته از محصولات می‌شوند، همچنین انواع کاورهای فایبر کمک می‌کنند و بدنه انواع این دسته از محصولات قابلیت شستشو با محلول‌های ضدعفونی کننده را با خود به همراه داشته باشند.

رنگ بدنه و پوشش و تکنولوژی به کار رفته در بدنه فلزی این محصولات کمک می‌کند در کنار افزایش زیبایی محصول قابلیت ضدعفونی کردن و شستشو کردن به محلول‌های ضد عفونی کننده را با خود به همراه داشته باشند.

قیمت و خرید تخت زیبایی

فروش و خرید و قیمت تخت زیبایی سه موتوره و دو موتوره پوست و مو در سطح بازار بسیار متفاوت و متمایز است و به علت تنوع کالاهای موجود در سطح بازار این دسته از محصولات درباره طیف بسیار وسیعی است که پزشکان و مراکز درمانی با توجه به نیاز خود اقدام به تهیه و خرید انواع تخت کاشت مو زیبایی پوست و مو دو موتور و سه موتوره می‌نمایند اما باید در خرید این دسته از محصولات نهایت دقت را به خرج داد تا تختی ایده آل با توجه به نیازهای روزمره پزشک و اقدامات مختلف درمانی را تهیه نمایند.

تجهیزات پزشکی خاکباز تولیدی تخت زیبایی و کاشت مو و مراقبت از پوست و مو و زیبایی و فعال پوست است که محصولات بسیار با کیفیت همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش در مدل‌ها و انواع و اقسام مختلف و در رنگ‌های بسیار زیبا و متفاوت جهت حفظ دکور و هارمونی مراکز درمانی مطب‌ها و کلینیک‌های تخصصی زیبایی همراه با مشاوره خرید بسیار حرفه‌ای و متفاوت با دیگر مراکز فروش و حذف تمامی واسطه‌ها با حداقل قیمت و بالاترین کیفیت برای پزشکان و مراکز درمانی به همراه دارد.

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