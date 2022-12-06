به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری مسائل و مشکلات پروژه‌های نیمه تمام عمرانی لرستان در حوزه این وزارتخانه، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام استان مربوط به حوزه وزارت راه و شهرسازی است این جلسه با هدف پیگیری تکمیل این پروژه‌ها، در این وزارتخانه برگزار شد.

وی بیان داشت: مهم‌ترین مشکل در زمینه تکمیل پروژه‌های عمرانی استان مربوط به تأمین اعتبار آنها است که در جلسه با معاون وزیر راه و شهرسازی این موضوع با هدف تخصیص اعتبارات مورد نیاز پیگیری شد.

استاندار لرستان، ادامه داد: بررسی چگونگی اختصاص اعتبار پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک به منظور فعال کردن کارگاه این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

زیویار، تصریح کرد: پروژه راه آهن لرستان با توجه به قدمت بالا و فرسودگی در قسمت‌هایی از آن نیازمند اصلاح، ترمیم و همچنین ایجاد خطوط جدید است که در این جلسه بر لزوم تسریع در انجام این مهم تاکید شد.

وی افزود: یکی دیگر از پروژه‌های عمرانی حوزه راه استان، آزادراه خرم آباد به اراک است که با توجه به تکمیل قطعه نخست آن در محدوده لرستان، موضوع تکمیل قطعه دوم آن به سمت استان مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت و چگونگی راهکارهای ادامه قطعه دوم این پروژه بررسی شد.

استاندار لرستان، گفت: چهار خطه خرم آباد به پلدختر، کنار گذر دورود و راه آهن ازنا - الیگودرز - داران نیز از دیگر پروژه‌های مهم و راهبردی حوزه راه استان بود که در این جلسه گزارشی از وضعیت آنها و ضرورت ساخت و تکمیل این پروژه‌ها به معاون وزیر راه ارائه شد و در این رابطه بررسی‌های لازم به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب صورت گرفت.

زیویار اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی استان لرستان و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شمال به جنوب و مرکز کشور و همچنین حجم بالای ترددها از محورهای استان، ضرورت تکمیل پروژه‌های حوزه راه لرستان را دوچندان می‌کند که در این جلسه بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های استان تاکید شد و معاون راه و شهرسازی نیز در این رابطه قول همکاری لازم داد.