حقوق کارگران به موقع پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طالبی صبح سه شنبه در دوازدهمین جلسه کمیسیون کارگری شورای تأمین خراسان جنوبی اظهار کرد: در ابتدای دولت متأسفانه با انباشتی از مطالبات و معوقات کارگری مواجه بودیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: اما اکنون به لطف خدا و با همراهی مدیران و کارفرمایان به وضعیت نسبتاً مطلوبی در زمینه مطالبات و معوقات کارگری رسیده‌ایم.

طالبی ادامه داد: حقوق معوق کارگران نباید از دو ماه تجاوز کند تا با آسیب‌های اجتماعی مواجه شده و زمینه نگرانی و گلایه این قشر به وجود آید.

وی افزود: در شرایط کنونی دشمن تمام توان خود را برای تحریک اصناف و اقشار مختلف به تجمع و اعتراض به کار بسته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: در این راستا ضرورت دارد ضمن حفظ هوشیاری و بصیرت لازم با جدیت بیشتر در راستای کاهش موانع و مشکلات حوزه کارگری تلاش کنیم.

طالبی یادآور شد: کارگران در خطر مقدم جبهه اقتصادی هستند و حقوق و مزایای این عزیزان به موقع پرداخت شود.

گفتنی است؛ در این نشست معوقات کارگری حوزه راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای کاهش معوقات اتخاذ شد.