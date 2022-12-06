به گزارش خبرگزاری مهر، فلیکس سانچز در خصوص نخستین حضور قطر در جام جهانی فوتبال گفت: ما با تجربیات بسیار خوبی از این رقابت ها بیرون آمدیم و حضور در چنین روی دادی در این سطح با حضور برترین تیم های فوتبال جهان بسیار ارزشمند است. جو روانی و فشار مسابقات جام جهانی با هر رویداد و مسابقات دیگری بسیار متفاوت است.

سرمربی قطر در خصوص سه مسابقه تیم ملی این کشور در رقابت های جام جهانی گفت:ما در گروه بسیار سختی قرار داشتیم و مقابل تیم های قدرتمندی مثل اکوادور، سنگال و هلند قرار گرفتیم و هر سه بازی ما بسیار دشوار بود. مقابل سنگال و هلند نسبت به بازی اول عملکرد بهتری داشتیم اما در نهایت هر سه بازی نتیجه ای به جز شکست نداشت. تنها دستاورد ما در این بازی ها کسب تجربه بود با این وجود از ما این انتظار وجود نداشت که در یکی از این بازی ها پیروز شویم با این وجود می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

سانچز همچنین اظهار داشت:هدف ما رقابت برای قهرمانی در جام جهانی نبود بلکه به دنبال ارائه عملکرد مطلوبی بودیم. حضور در جام جهانی افتخاری برای قطر به شمار می رفت و ما دو بازی خوب مقابل سنگال و هلند انجام دادیم که دو تیم بسیار قدرتمند بودند.

سرمربی تیم ملی قطر همچنین در خصوص آینده این تیم گفت:در حال حاضر صحبتی در مورد آینده ندارم. در واقع هنوز به آینده خودم فکر نکردم اینکه ادامه می دهیم یا نه. هنوز برنامه ای برای آماده سازی تیم نداریم و تنها بازی های جام جهانی را دنبال می کنم و از تماشای بازی ها لذت می برم.

سانچز در خصوص تفاوت عملکرد تیم ملی قطر در جام ملت های آسیا و جام جهانی اظهار داشت:درست است که در سال های اخیر افتخارات خوبی به دست آوردیم و در سال 2019 قهرمان آسیا شدیم که یک اتفاق فوق العاده بود. اما به هر حال نمی شود جام ملت ها را با جام جهانی مقایسه کنیم. سطح این رقابت ها بسیار متفاوت است. در پایان از تماشاگران قطری و حمایت پرشور آنها تشکر می کنم که به ورزشگاه آمدند تا تیم کشورشان را همراهی کنند. تیم ملی قطر باید از تجربه این جام جهانی برای آینده استفاده کند.