اولین انتصاب های رضا شجیع برای فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شجیع سرپرست فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی در احکامی جداگانه سرپرست دبیری، سرپرست نایب رئیسی بانوان و سرپرست خزانه داری این فدراسیون را منصوب کرد.

عزیزالله فرضی پور، فیروزه دهقان و علی سلیمانی به ترتیب به عنوان سرپرست دبیری، سرپرست نائب رئیسی بانوان و سرپرست خزانه داری فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی منصوب شدند.

فرضی پور دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه علوم دریایی است که سابقه مدیریت امور دریایی و تفریحات سالم و رئیس هیات نجات غریق و غواصی کیش، مشاور عالی فدراسیون های ناشنوایان و نجات غریق و غواصی کشور را در کارنامه خود دارد و هم اکنون نیز رئیس مرکز ورزش ‌و تفریحات سالم کیش است.

فیروزه دهقان نیز دکترای فیزیولوژی ورزشی عضو هیأت علمی پردیس کیش دانشگاه تهران است که از سال ۲۰۱۱ به عنوان مدرس داوری فوتسال فیفا فعالیت می کند. در کارنامه کاری علی سلیمانی هم سابقه خزانه داری فدراسیون های فوتبال و ورزش های همگانی مشاهده می شود.