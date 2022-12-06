محموله ۵۰ میلیاردی قاچاق در نیشابور توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر حمل محموله قاچاق توسط فردی سودجو با یک دستگاه اتوبوس مسافربری پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی نیشابور قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور افزود: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی پس از ردزنی های گسترده اتوبوس موردنظر را که از تهران به مقصد مشهد در حرکت بود شناسایی و سپس با هماهنگی مقام قضائی خودرو را در ابتدای ورودی نیشابور متوقف کردند.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از اتوبوس مورد نظر محموله لوازم زیبایی، ساعت‌های هوشمند، تست‌های کرونای خارجی، وسایل و لوازم جانبی رایانه‌ای قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ حسینعلی زاده با بیان این که ارزش کالاهای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است ابراز کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شهروندان با پلیس گفت: شماره تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به تماسهای ضروری و پلیسی شهروندان است.