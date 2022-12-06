پاسخ مسئولان به دغدغه والدین؛ کمک هزینه مدارس اجباری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان مهم در جامعه بشری همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. قطعاً جامعه‌ای که در امر تعلیم و تربیت سرمایه گذاری کند، برگ تضمینی برای آینده‌ای روشن در دست گرفته است.

بدیهی است کرونا طی سه سال گذشته ضربه‌هایی به بدنه نظام آموزشی وارد کرده و در بازه ای مدارس را به تعطیلی کشاند که این امر لطمه‌های زیادی به ابعاد مختلف دانش آموزان وارد کرد. از سویی دیگر مجازی شدن کلاس‌های آموزشی، راه دسترسی دانش آموزان در سنین مختلف را به فضای مجازی هموار کرد که این امر هم دغدغه‌هایی را به وجود آورده است.

خوشبختانه به همت والدین، مربیان و متولیان، این روزها مدارس خراسان جنوبی روزهای پر جنب و جوشی را می‌گذرانند و حضور بچه‌ها در سر کلاس‌های تقویتی، ارتقای سطح علمی بسیاری را رقم زده است.

در این بین، نگرانی برخی خانواده‌ها از پرداخت شهریه‌هایی به نام حق اولیا به مدارس وجود دارد که خواستار رسیدگی به این وضعیت هستند. گرچه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفت و گویی با مهر از اجباری نبودن پرداخت این سهمیه خبر داد اما بسیاری از مدارس همچنان برای دریافت این مبلغ پافشاری می‌کنند.

کمک به مدارس اختیاری است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع طی سال‌های گذشته بیان کرد: الگو پذیری از معلم بالاترین راندمان کاری آموزش در کلاس‌های حضوری بوده که این امر در زمان تعطیلی مدارس، به تأخیر افتاد.

سید علیرضا موسوی نژاد با بیان اینکه در راستای جبران این چالش، طرح تثبیت و تقویت آموزشی در تابستان اجرایی شد، گفت: نیاز است برای جبران هرچه بیشتر ضربه کرونا، برنامه‌ریزی مدون تری انجام شود.

وی با بیان اینکه همچنین در راستای جبران آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، برنامه‌های تربیتی در دستور کار ویژه قرار دارد، گفت: خوشبختانه خانواده‌ها هم در امر آسیب‌های فضای مجازی دغدغه مند بوده و با آموزش و پرورش همکاری خوبی دارند.

موسوی نژاد بیان کرد: برگزاری اردوهای پیشرفته و تبیین دستاوردهای علمی به دانش آموزان، برگزاری اردوهای یک روزه و چند روزه از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است.