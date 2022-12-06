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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان:

شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت در دادسرای زنجان تشکیل شد

شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت در دادسرای زنجان تشکیل شد

زنجان-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت در دادسرای زنجان خبر داد و گفت: باتشکیل این شعبه، رسیدگی به پرونده‌های سارقان، تسریع وتخصصی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی روز سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم زنجان از افزایش تعداد کمپ‌ها برای ترک اعتیاد معتادان در زنجان خبر داد و گفت: با این تعداد افزایش، دیگر در زنجان با کمبود کمپ مواجه نیستیم؛ البته معتقدیم معتادان خودمعرف بایستی با معتادان متجاهر تفکیک شوند.

وی در ادامه از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سارقان در دادسرای زنجان خبر داد و افزود: با تشکیل این شعبه، رسیدگی به پرونده‌های سارقان تسریع و تخصصی خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه ساماندهی وانت‌بارها و خورده‌فروشان در سطح شهر که موجبات بی‌نظمی و گلایه‌مندی عمومی را در بر داشته است، تاکید کرد: توجه به این امر یک موضوع حقوق عامه است که شهرداری زنجان اقدامات لازم جهت ساماندهی آنها انجام دهد.

کد مطلب 5648276

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