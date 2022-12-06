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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان مطرح کرد؛

راه‌اندازی سامانه «بهبود کیفیت و تسهیل نظارت بر آموزش» در لرستان

راه‌اندازی سامانه «بهبود کیفیت و تسهیل نظارت بر آموزش» در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از راه‌اندازی سامانه «بهبود کیفیت و تسهیل نظارت بر آموزش» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از سامانه راهبران آموزشی لرستان (سرال) بر لزوم گسترش خدمات الکترونیک در آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: سامانه «سرال» هم با هدف بهبود کیفیت و تسهیل نظارت بر آموزش راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه بومی استان است، افزود: این نرم افزار به مکان یاب متصل است و به همین خاطر حضور راهبر آموزشی در مدرسه محل بازدید لازم است و فعالیت خود راهبر آموزشی هم رصد می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان هم به قابلیت‌های این سامانه اشاره کرد و گفت: «سرال» دارای گزارش گیری و تحلیل آنلاین است و به محض ثبت اطلاعات توسط راهبر آموزشی تیم مدیریت می‌تواند اطلاعات را دریافت و تجزیه و تحلیل کند.

علی اکبر دریکوند، افزود: این نرم افزار در یک ماه اخیر در اشترینان و بخش زاغه به صورت آزمایشی راه اندازی شد و هم اکنون برای تمام مناطق و نواحی استان قابلیت استفاده دارد.

بنا بر این گزارش، طراحی و اجرای این نرم افزار بر بستر وب و آندروید توسط «وحید قزلوند» معلم ازنایی صورت گرفته است.

کد مطلب 5648277

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