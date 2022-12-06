به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از سامانه راهبران آموزشی لرستان (سرال) بر لزوم گسترش خدمات الکترونیک در آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: سامانه «سرال» هم با هدف بهبود کیفیت و تسهیل نظارت بر آموزش راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه بومی استان است، افزود: این نرم افزار به مکان یاب متصل است و به همین خاطر حضور راهبر آموزشی در مدرسه محل بازدید لازم است و فعالیت خود راهبر آموزشی هم رصد می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان هم به قابلیت‌های این سامانه اشاره کرد و گفت: «سرال» دارای گزارش گیری و تحلیل آنلاین است و به محض ثبت اطلاعات توسط راهبر آموزشی تیم مدیریت می‌تواند اطلاعات را دریافت و تجزیه و تحلیل کند.

علی اکبر دریکوند، افزود: این نرم افزار در یک ماه اخیر در اشترینان و بخش زاغه به صورت آزمایشی راه اندازی شد و هم اکنون برای تمام مناطق و نواحی استان قابلیت استفاده دارد.

بنا بر این گزارش، طراحی و اجرای این نرم افزار بر بستر وب و آندروید توسط «وحید قزلوند» معلم ازنایی صورت گرفته است.