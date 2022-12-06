فعالیت عادی بازار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت بازاریان و کسبه شهر کرمانشاه امروز ۱۵ آذر ماه همانند روزهای گذشته به صورت عادی در جریان است و همچون دیگر ایام مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

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