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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۱

پنجره مهر؛

فعالیت عادی بازار کرمانشاه

فعالیت عادی بازار کرمانشاه

کرمانشاه- فعالیت بازاریان و کسبه شهر کرمانشاه امروز ۱۵ آذر ماه همانند روزهای گذشته به صورت عادی در جریان است و همچون دیگر ایام مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت بازاریان و کسبه شهر کرمانشاه امروز ۱۵ آذر ماه همانند روزهای گذشته به صورت عادی در جریان است و همچون دیگر ایام مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

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کد مطلب 5648291

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      11 46
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      اونهایی هم که می بندند از ترس مالشون است و گرنه کی دیگه به این وطنفروشها محل میذاره. خودشون سیرند بعد مردم رو‌تهدید می کنند که کاسبی نکنید. ای مرگ‌بر آشوبگر.
    • کسری IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      3 30
      پاسخ
      این همه حماقت از کانادانشینها خیلی مسخره ست
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      5 27
      پاسخ
      سهام عدالت رو این ماه آذر بدید ما کلی قرض پبشمونه به خرج نمیرسیم آقای خامنه ای کمکمون کن
    • محسن IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      26 2
      پاسخ
      همه که باز نبودن
    • رها IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      31 5
      پاسخ
      نوبهار که همه بسته بودن
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      10 2
      پاسخ
      خوب اگه عادی پس استرس چه دارید
    • کیو مرث IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      7 10
      پاسخ
      مرگ بر منافقان کوردل ک دها دکان باز را نمی بینن ی دکان بسته را میگن همه ک باز نبودن کور باطن
      • IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
        0 0
        فیلم مال تاریخ ۸ ماه پیشه
    • بازنشسته IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اغلب جوانان کرمانشاه بیکار ند خدا کند دولت به شهر کرمانشاه برسد
    • عدالت IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایلام که همه بسته بودن خخخخ این هم دروغه
    • هموطن IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما کرمانشاهیها گوش به حرف اراذل اوباش نمی دهیم
    • معتقدم اما معترض.... IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا از اون تکه خیابان مدرس فقط فیلم گرفتین؟ میاومدین نوبهار و سی متری و برق و یا حتی پایین تر از همون جا ک فیلم گرفتی خیابان مدرس تا سر نواب کلا بسته بود تا کی و تا کجااااا دروغ ؟

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