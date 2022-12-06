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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

استقرار شرایط پایدار جوی در کرمانشاه

استقرار شرایط پایدار جوی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده از استقرار شرایط پایدار جوی در کرمانشاه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه همچنان تا اوایل هفته آینده صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم و رشد ابر خواهد بود.

وی افزود: این وضعیت فردا علاوه بر مه صبحگاهی به خصوص در نواحی سردسیر و مرطوب ممکن است در مناطق شمالی استان کرمانشاه با رگبارهای خفیف باران نیز همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: تا پایان هفته جاری در حالی که دمای هوای روزانه تغییرات چندانی نخواهد داشت، دمای شبانه به آرامی افزایش می‌یابد.

دولتشاهی بیان کرد: دمای هوای شهر کرمانشاه در سردترین ساعت به ۲ درجه سانتی گراد بالای صفر و در گرم‌ترین ساعت به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد بود.

کد مطلب 5648304

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