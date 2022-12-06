استقرار شرایط پایدار جوی در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه همچنان تا اوایل هفته آینده صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم و رشد ابر خواهد بود.

وی افزود: این وضعیت فردا علاوه بر مه صبحگاهی به خصوص در نواحی سردسیر و مرطوب ممکن است در مناطق شمالی استان کرمانشاه با رگبارهای خفیف باران نیز همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: تا پایان هفته جاری در حالی که دمای هوای روزانه تغییرات چندانی نخواهد داشت، دمای شبانه به آرامی افزایش می‌یابد.

دولتشاهی بیان کرد: دمای هوای شهر کرمانشاه در سردترین ساعت به ۲ درجه سانتی گراد بالای صفر و در گرم‌ترین ساعت به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد بود.