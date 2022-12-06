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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۲

فرمانده انتظامی ماکو خبر داد؛

دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو

دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو

ارومیه - فرمانده انتظامی ماکو گفت: با تلاش ماموران انتظامی سه نفر از اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ های شهرستان ماکو شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین شهریار با اعلام این خبر افزود: مأموران پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان موفق شدند در عملیات منسجم پلیسی باند سارقان حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه در این ارتباط سه نفر سارق حرفه‌ای دستگیر شد افزود: از این سارقان، اموال مسروقه از قبیل موتور برق و موتور جوش، پمپ‌های آب و سم پاشی، پنل‌های خورشیدی و سایر اقلام منزل به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ماکو از توقیف یک دستگاه خودرو هم از این سارقان خبر داد و گفت: این سارقان با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

کد مطلب 5648315

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