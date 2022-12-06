دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین شهریار با اعلام این خبر افزود: مأموران پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان موفق شدند در عملیات منسجم پلیسی باند سارقان حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه در این ارتباط سه نفر سارق حرفه‌ای دستگیر شد افزود: از این سارقان، اموال مسروقه از قبیل موتور برق و موتور جوش، پمپ‌های آب و سم پاشی، پنل‌های خورشیدی و سایر اقلام منزل به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ماکو از توقیف یک دستگاه خودرو هم از این سارقان خبر داد و گفت: این سارقان با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.