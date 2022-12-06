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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۶

امام جمعه کرمانشاه:

دانشجویان سرمایه بی بدیل کشور برای پیشرفت کشور هستند

دانشجویان سرمایه بی بدیل کشور برای پیشرفت کشور هستند

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه دانشجویان باید در کنار انتقاد از شرایط به ارائه راهکار نیز بپردازند، گفت: دانشجویان سرمایه بی بدیل کشور برای پیشرفت کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو که با حضور جمعی از دانشجویان در دفتر امام جمعه کرمانشاه برگزار شد اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند دو قشر حوزه و دانشگاه باید مملکت را اداره کنند زیرا پیوند بین علم و دین باعث رونق و موفقیت کشور می‌شود.

وی افزود: دانشجویان باید بدانند هیچگاه نظرات و طرح‌های علمی آنها در پیشرفت کشور فراموش نخواهد شد و مسئولان طراز اول ما به فکر آنها بوده‌اند و دانشجویان عزیز ما بدانند هیچگاه تنها نیستند.

امام جمعه کرمانشاه با تشکر از سخنان و انتقادات دانشجویان، تصریح کرد: از دانشجویانی که سخن گفتند، انتقاد کردند، بسیار متشکرم اما دانشجویان ما باید در کنار انتقاد، پیشنهاد هم ارائه دهند.

علما بیان کرد: باید بدانیم چرا آمریکا دشمن شماره یک ایران اسلامی است و آمریکا با صنعت موشکی و پیشرفت‌های بی نظیر کشور مخالفت می‌کند زیرا آنها با اصل انقلاب مخالف هستند و دانشجویان یکی از بهترین قشرهای تبیین کننده دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.

وی ادامه داد: باید امیدواری را در جامعه گسترش داد و می‌بینیم مقام معظم رهبری همواره دعوت به امید دارند زیرا آینده کشور را روشن و موفق می‌بینند و ما هم باید پشت سر ایشان امیدواری را در جامعه انتشار دهیم.

امام جمعه کرمانشاه با دعوت از مسؤولان برای شنیدن سخنان دانشجویان و دانشگاهیان، عنوان کرد: مسئولان باید به فکر آینده جوانان و دانشجویان باشند زیرا دانشجویان شغل، ازدواج، مسکن و آینده‌ای تضمین شده می‌خواهند و این از اصول بدیهی و قانونی کشور و حق طبیعی آنها است.

علما گفت: دانشجویان باید در کنار درس و تحصیل اصول زندگی و بصیرت سیاسی را بیاموزند زیرا اگر دانشجو مدرک بالای علمی را گرفت اما زندگی و ازدواج ناموفقی داشته باشد راه به موفقیت نبرده و این عزیزان باید در کنار تحصیل علم، سبک زندگی را هم بیاموزند و بر اساس این روش پیش روند زیرا فرهنگ ما بسیار غنی و پر بار است و این غنای فرهنگی را باید صادر کنیم زیرا فرهنگ غنی ما دارای سلامت الهی و سنتی است.

وی با دعوت از مسئولان برای تقویت حلقه نخبگان استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: حلقه نخبگان استان باید تقویت شود و مسئولان از نخبگان استان استفاده بهینه ببرند زیرا گاهی پیشنهادهای نخبگان راه برون رفت از تنگناهای موجود است و باید مدیریت کشور به سمت سوی بهینه سازی پیش رود زیرا منابع استان و کشور ما غنی و گوناگون و گسترده است که اگر خوب مدیریت شوند هیچ اثری از فقر و بیکاری نخواهیم داشت.

گفتنی است: دانشجویان حاضر در جلسه از دانشگاه‌های رازی، فرهنگیان، علوم پزشکی، علوم قرآنی، صنعتی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه بودند که در فرصت‌های خود دیدگاه‌های خود را پیرامون مسائل مختلف بیان داشتند.

کد مطلب 5648317

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