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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴

سلیمی در صحن مجلس؛

برخی احکام قانون رتبه بندی معلمان روی زمین مانده است

برخی احکام قانون رتبه بندی معلمان روی زمین مانده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از احکام قانون رتبه بندی معلمان روی زمین مانده که وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به اجرای آن اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ آذر) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: قیمت گوشت بسیار گران شده و مردم توان خرید گوشت کیلویی ۲۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان را ندارند. مسکن ملی در بسیاری از شهرها هنوز اجرایی نشده و حتی زمین آن هم اختصاص پیدا نکرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از احکام رتبه بندی معلمان روی زمین مانده که وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به اجرای این احکام اقدام کند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید قانون جامع حمایت از معلولان را اجرایی کند. باید به وضعیت مسکن و اشتغال معلولان هم رسیدگی جدی شود.

کد مطلب 5648319
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      معلم ها بی خود کردند دنبال رتبه بندی هستند،

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