آغاز تولید کامیون ۱۱ تنی در تبریز از ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در آئین آغاز بکار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان افزود: از سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه سیاستگذاری و اقدامات اجرایی در استان شروع شده که امیدواریم این اقدامات موجب ایجاد کسب و کارها، تولید ثروت و افزایش راندمان اقتصاد استان شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از حوزه‌ها مانند تولید و صادرات محصولات لوازم خانگی، برق و الکترونیک و در حوزه فولاد اقدامات خوبی انجام شده که در این زمینه حوزه‌های زیادی در بخش صنعت وجود دارد که شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به این حوزه‌ها ورود پیدا کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار کرد: در استان علاوه بر وجود فکر و ایده‌های خلاق، توانایی و ظرفیت بسیاری در بخش صنعت وجود دارد که اگر با کار تیمی این موارد را با هم هماهنگ کنیم قطعاً استان در یکی دو سال آینده به رشد و توسعه چشمگیری دست خواهد یافت.

وی با بیان این که دو هزار و ۶۶۰ طرح صنعتی در استان در حال انجام است، افزود: با توجه به این که در ۱۱ ماه گذشته دو هزار و ۲۰۰ مجوز سرمایه گذاری صادر شده بنا بر این این موضوع نشان می‌دهد آذربایجان شرقی استانی سراسر فرصت است که البته دانشگاه‌ها، جوانان، پژوهشگران و مراکز رشد با ورود به این عرصه‌ها باید با صنعت عجین شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که خصوصی‌ترین صنعت کشور در آذربایجان شرقی است، گفت: آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین ادامه داد: باید به سمت تولید محصولات دانش محور حرکت کنیم تا در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.