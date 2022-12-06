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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۰

خان محمدی:

توجه به کودکان استثنایی مصداق عدالت آموزشی است

توجه به کودکان استثنایی مصداق عدالت آموزشی است

رئیس سازمان نوسازی مدارس از افتتاح ۱۴ مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی تا دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر, حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در همایش روز ملی معلولان با اشاره به وجود تفاوت بین دانش آموزان عادی و دانش آموزان استثنایی گفت: تعریفی که ما از عدالت آموزشی هم می‌کنیم دقیقاً به معنی توجه به همین تفاوت هاست.

خان محمدی با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی سرشار از مهر و دوستی هستند؛ گفت: تلاش ما این است که در زمینه دسترسی به تجهیزات مهارت محور برای دانش اموزان هنرستانی در سال جاری اقدام ویژه‌ای را برای مهارت آموزی دانش آموزان استثنایی فراهم کنیمکنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: تکلیف دیگر ما این است که علاوه بر ۸ مدرسه که امروز افتتاح خواهد شد؛ شش مدرسه دیگر را برای دانش آموزان استثنایی تا دهه مبارک فجر افتتاح کنیم.

وی با بیان اینکه اولویت ما توجه به دانش آموزان استثنایی گفت: امیدواریم این مسئله در مجلس هم پیگیری شود ما باید به این نوابغ توجه کنیم. توجه به دانش آموزان استثنایی منجر به رشد و شکوفایی استعدادهایی می‌شود که همچنان نهفته هستند.

خان‌محمدی ابراز امیدواری کرد که این جریان آغازی برای نهضت تحقق وعده‌های دولت در زمینه عدالت برای دانش آموزان استثنایی باشد زیرا توجه به کودکان استثنایی توجه به عدالت آموزشی است.

کد مطلب 5648329
علی قدمی

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