ارتش حضوری مقتدرانه و تاثیرگذار در مرزها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ کیومرث ماسوری قبل از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده تیپ ۲۱۶ ارتش استان زنجان، با تاکید بر اینکه تولید مهم ارتش جمهوری اسلامی ایجاد ثبات و امنیت کشور است، گفت: ارتش حضور مقتدرانه و تأثیرگذار در مرزها دارد و ارتش به این وظیفه و عملکرد خود افتخار می‌کند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلحی که در خط حضور دارند امنیت داخلی کشور را برقرار کرده‌اند، افزود: وظیفه نیروهای مسلح برقراری امنیت است تا مسئولان ما با قدرت در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی صحبت کنند.

ماسوری وضعیت حاکم بر ارتش را در اوایل پیروزی انقلابی اسلامی را یادآور شد و ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی، جدایی‌طلبان ساز خود را زدند و اولین گروهی که برای مقابله با این موضوع به کردستان آمدند نیروهای ارتش بود و یک گردان از تیپ ۳۰ گرگان و یک گردان نیز از تیپ ۸۴ خرم‌آباد و هوانیروز کرمانشاه در کردستان حضور یافتند که شاید بسیاری از مردم این موضوع را ندانند.

جانشین قرارگاه منطقه غرب نزاجا متذکر شد: با آغاز جنگ تحمیلی و در حالی که تنها ۳۰ درصد سازمانی یگان‌های نظامی ما در پادگان حضور داشتند، دو لشگر ارتش با کمک عشایر ایلام ۵۳ روز در برابر دشمن ایستادگی کردند و در این دوران با کمک ارتش، بسیج و سپاه عراق عقب رانده شد و یک وجب از خاک کشورمان دست بیگانگان نیفتاد.

ماسوری افزود: با اتمام جنگ همه یگان‌های نظامی جز ارتش به استان‌ها بازگشتند ولی ارتشی‌ها در مرزهای غرب و جنوب‌غرب ماندند و در حال حاضر نیز این حضور ادامه دارد که ثمره این موضوع علاوه بر امنیت، کشف قاچاق، سلاح و مهمات است همچنین با تلاش‌های غیورمردان ارتش چهار تیم تروریستی داعش منهدم شد.

جانشین قرارگاه منطقه غرب نزاجا با تاکید بر اینکه رزمایشی که نیروهای مسلح برگزار می‌کنند صلح را برای جامعه به ارمغان آورده و مشتی محکم بر دهان کسانی است که مثل سال ۵۹ در فکر تجاوز به میهن عزیز ما هستند، گفت: در رابطه با رزمایشی که ارتش جمهوری اسلامی ایران به محوریت قرارگاه غرب شهریورماه در اصفهان انجام داد، تحلیل‌گران نظامی آمریکا ۱۷ بند راجع به این رزمایش تحلیل کردند.

ماسوری با بیان اینکه اگر ارتشیان و سایر نیروهای مسلح نبودند، کشور ما به این ثبات امنیتی نمی‌رسید، افزود: یکی از تحلیل‌های تحلیل‌گران آمریکایی این بود که این ارتش ایران آن ارتشی نیست که ما دیگر بخواهیم فکر تجاوز به کشورش را داشته باشیم و در این رزمایش از موشکی هوشمند با برد بلند و دقیق‌زن استفاده کردیم.

وی با تاکید بر اینکه هر جا اتفاقی رخ دهد ارتش در خدمت است، ادامه داد: ارتش در همه وقایع و حتی حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله اولین یگانی که وارد عمل می‌شود چراکه ارتش فدای ملت است و ارتشیان بچه‌های این ملت هستند.

جانشین قرارگاه منطقه غرب نزاجا نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون نیز در سطح و خط مقدم است و نه در پادگانها و تمامی مرزهای غرب و جنوب غرب به دست توانمند ارتش کشور محافظت می‌شود.

در این مراسم سرهنگ بیرانوند به عنوان فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی ارتش زنجان معرفی و از خدمات سرهنگ جلال صالحی فرمانده قبلی این تیپ قدردانی شد.