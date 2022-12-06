پدافند غیرعامل برای تأمین تجهیزات پزشکی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رسول رحیمی در بازدید و بررسی زیرساخت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، توجه به رویکرد پدافند غیرعامل از نظر تأمین، تجهیز و به کارگیری ابزار و لوازم پزشکی و نیز مدیریت نیروی انسانی در مراکز درمانی را بسیار مهم خواند و افزود: بی توجهی به این مساله مهم می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بر نظام سلامت وارد کند.

وی با قدردانی از خدمات خالصانه کارکنان تلاشگر بخش‌های مختلف علوم پزشکی تبریز و به خصوص اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)، از نزدیک در جریان چگونگی پذیرش و مدیریت بیماران حاد تنفسی از جمله کرونا قرار گرفت و اظهار داشت: فداکاری کارکنان و به ویژه پرستاران در طول سه سال اخیر و همه گیری کرونا هرگز از اذهان پاک نمی‌شود.

سردار رحیمی همچنین در جریان بازدید از اجرای مانور میدانی از دستگاه‌های ژنراتور برق بیمارستان امام رضا تبریز، گفت: در این مانور میدانی همه ژنراتورهای موجود بیمارستان روشن و بدون عیب و ایراد در چرخه مدار برق رسانی قرار گرفتند.

وی بر آمادگی کامل مراکز بهداشتی و درمانی برای مقابله با حملات سایبری تاکید و اضافه کرد: در این زمینه باید دستگاه‌های اکسیژن ساز و مخازن ذخیره اکسیژن بیمارستان‌ها آمادگی ظرفیت تولید و ذخیره اکسیژن بیمارستان در شرایط عادی و شرایط بحرانی مانند بروز پیک‌های ابتلاء به کرونا در استان را داشته باشند.

سردار رحیمی با اشاره به اقدامات امنیتی در ساخت و سازهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز، احداث خوابگاه بزرگ ۲ هزار و ۳۰۰ نفری دانشگاه در جوار بیمارستان‌های استان را به عنوان یکی از اقدامات شاخص دانشگاه برشمرد و گفت: این مرکز می‌تواند نقش ویژه ای در حوادث مترقبه و غیرمترقبه داشته باشد.