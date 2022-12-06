به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در آئین اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان کم‌برخوردار اظهار داشت: رفع مشکلات مردم و تأمین نیازهای آنها از کارهای خیر بزرگی است که باید گسترش یابد.

وی تسهیل‌گری در امر ازدواج جوانان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها برای تسهیل در ازدواج جوانان باید پای کار باشند و حمایت‌های مورد نیاز در این زمینه انجام شود.

امام جمعه بوشهر تأمین جهیزیه زوج‌های جوان را کاری بسیار ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: برای تسهیل ازدواج باید مشکلات جوانان حل شود و شاهد تسهیل سنت حسنه ازدواج باشیم.

وی با تقدیر از همکاری‌های صورت گرفته برای واگذاری جهیزیه به زوج‌های جوان اضافه کرد: کمک به محرومان و رسیدگی به نیازمندان باید بیش از پیش ترویج شود.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ،۲۰ سری جهیزیه به ارزش شش میلیارد ریال شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، فرش، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، سرویس قابلمه، سرویس چینی، سرویس قاشق چنگال، پتو و اتو به زوج‌های جوان کم‌برخوردار اهدا شد.