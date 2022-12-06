انتخابات فدراسیون جودو با حضور ۱۳ نامزد برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ اسفندماه مهلت چهار ساله آرش میراسماعیلی در رأس فدراسیون جودو به پایان می‌رسد. بر همین اساس ثبت نام از نامزدهای حضور در مجمع انتخابات این فدراسیون که از اواخر آبان ماه آغاز شده بود، هفته گذشته با حضور ۱۳ نفر به پایان رسید و پرونده این نفرات به وزارت ورزش ارسال شد.

بر همین اساس علاوه بر آرش میراسماعیلی، محمد بلوطی، وحید زارع نژاد، علی مویدی، عباس سلگی، صادق تیرانداز، محمدعلی رستگار، منصور عبدی، فرشاد نجفی پور، سعید القاصی پور، محمدرضا عمادی، مجید زارعیان و پیمان ترکاشوند نفراتی هستند که برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون جودو ثبت نام کرده اند.

حضور رستگار که سابقه ریاست، عبدی سابقه نایب رئیسی و عمادی که سابقه سرپرستی در فدراسیون جودو را دارند، مجید زارعیان سرمربی سابق تیم ملی در این انتخابات حائز اهمیت است.

باید از میان این لیست ۱۳ نفره، کدام نفرات با عبور از کمیسیون تطبیق تائید صلاحیت نهایی شده و به مجمع و رقابت نهایی راه پیدا می‌کنند.