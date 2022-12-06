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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

انتخابات فدراسیون جودو با حضور ۱۳ نامزد برگزار خواهد شد

انتخابات فدراسیون جودو با حضور ۱۳ نامزد برگزار خواهد شد

مهلت ثبت نام از نامزدهای تصدی ریاست فدراسیون با ثبت نام ۱۳ نفر هفته گذشته به پایان رسید تا پرونده نفرات برای طی روال اداری به وزارت ورزش ارسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ اسفندماه مهلت چهار ساله آرش میراسماعیلی در رأس فدراسیون جودو به پایان می‌رسد. بر همین اساس ثبت نام از نامزدهای حضور در مجمع انتخابات این فدراسیون که از اواخر آبان ماه آغاز شده بود، هفته گذشته با حضور ۱۳ نفر به پایان رسید و پرونده این نفرات به وزارت ورزش ارسال شد.

بر همین اساس علاوه بر آرش میراسماعیلی، محمد بلوطی، وحید زارع نژاد، علی مویدی، عباس سلگی، صادق تیرانداز، محمدعلی رستگار، منصور عبدی، فرشاد نجفی پور، سعید القاصی پور، محمدرضا عمادی، مجید زارعیان و پیمان ترکاشوند نفراتی هستند که برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون جودو ثبت نام کرده اند.

حضور رستگار که سابقه ریاست، عبدی سابقه نایب رئیسی و عمادی که سابقه سرپرستی در فدراسیون جودو را دارند، مجید زارعیان سرمربی سابق تیم ملی در این انتخابات حائز اهمیت است.

باید از میان این لیست ۱۳ نفره، کدام نفرات با عبور از کمیسیون تطبیق تائید صلاحیت نهایی شده و به مجمع و رقابت نهایی راه پیدا می‌کنند.

کد مطلب 5648334

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
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      چرا برخی بیخیال ورزش نمیشوند؟ منصور عبدی در بسیاری از انتخابات فدراسیونهای ورزشی مانند تیراندازی ، تیر و کمان و .................... کاندید میشود و در هیچکدام هم تخصص ندارد!
      • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        چقدر این انتخابات فدراسیونها بی درب و پیکره
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      مگه دو تابعیتی ها تایید صلاحیت میشوند؟
      • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        1 0
        وجود دوتابعیتی بهتر از بودن میراسماعیلی در فدراسیون جودو که عامل تعلیقه
    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
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      اما محمدرضا عمادی ماینفع الناس محمدرضا عمادی؟ جون هرکی ذوست داری برو به کار خودت برس .ول کن چسبیدن به جودو رو.
      • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        1 0
        پرونده ۱۲۵ صفحه ای تخلف میراسماعیلی و تخلفاتش موجوده به زودی همش منتشر میشه
      • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        عمادی پرادعا در همون مدت کم سرپرستی بیشتر از اینها تخلف برجا گذاشته بود
      • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        میراسماعیلی جودو رو نابود کرد حرف خنده دار نزن توروخدا جامعه جودو دیگه همه میدونن چیکارست چهار سال جودو را با خاک یکسان کرد
      • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        1 0
        اسناد مربوط به تخلف عمادی رو بگو دوست عزیز اطلاع نداری عین طوطی حرف نزن
      • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        میراسماعیلی باید بره دادگاه و بازرسی کشور جواب بده هرچند دیگه دوستی نداره اونجا که بخواد پروندشو نگه داره
      • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        اگر در جریان نیستی اینو بدون میراسماعیلی با کمک عمادی رئیس شد شما در جریان نیستی سکوت کن میراسماعیلی از ایشون خواهش کرد
      • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        یکی از تخلفات عمادی رو بگو
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اینجا ، آنجا ، همه جا : عباس سلگی ، محمد بلوطی ، پیمتن ترکاشوند
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      دوستان توجه داشته باشید تا زمانی که میراسماعیلی باشه جودو تعلیق میمونه
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      وقتی بزرگان و پیشکسوتان و تحصیلکردگان جودو کناری بشینند این افراد ضعیف مدعی ریاست میشوند!
      • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        جودو ایران چقدر ضعیفه که میراسماعیلی رئیسشه درخشان کجاست؟رضوی کجاست؟امینی کجاست؟ نصیرنژاد کجاست؟ یوسف زاده کجاست؟ زارعیان کجاست ؟ جامعه جودو میراسماعیلی رو نمیخواد
      • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        میراسماعیلی مگه حرمتی گذاشته بمونه که پیشکسوتی بیاد داخل جودو بنده خدا دچار بیماری شده متاسفانه
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 0
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      میراسماعیلی رئیس کدوم فدراسیون؟ مگه جودو فدراسیون داره؟ تعلیق فدراسیون جودو=استراحت مطلق
    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      میراسماعیلی=استراحت مطلق
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      میراسماعیلی=آقای دوربینی جودو ایران
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      شما یک نمونه کار مثبت این فدراسیون رو نام ببر باید ریاست عوض بشه توو این چند سال جز حکم سرکاری و عکس گرفتن با فرماندار و استاندار در هر استان میراسماعیلی چیکار کرد؟ چه نفعی برا جودو داشت؟ فقط عکس یادگاری گرفت رئیس فدراسیون یعنی علیرضا دبیر تمام
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      1 0
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      دوستان تا زمانی که میراسماعیلی رئیس باشه حتی ده سال دیگه ما باز هم تعلیق هستیم بهترین گزینه کنار گذاشتن میراسماعیلی از جودو جودو نیاز به افراد ریشه دار دارد

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