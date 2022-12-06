ذخیره سد زاینده رود به ۱۵۲ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود اصفهان روز سه‌شنبه پانزدهم آذر ماه به ۱۵۲ میلیون متر مکعب رسید. هم اکنون میزان آب ورودی به این سد ۱۱.۱ متر مکعب بر ثانیه و خروجی از آن ۱۱.۷ مترمکعب بر ثانیه است.

همچنان ۸۸ درصد از ظرفیت سد زاینده‌رود خالی بوده و پرشدگی آن ۱۲ درصد است.

بر اساس آمار هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، میانگین بارشی در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود از ابتدای سال آبی (مهرماه ۱۴۰۱) تا پانزدهم آذر ماه ۲۹۵ میلیمتر بوده است.

این درحالی است که میانگین بارشی کوهرنگ، سال آبی گذشته در چنین روزی ۱۳۳ میلیمتر بود و در بلند مدت مشابه سرچشمه اصلی حوضه زاینده رود به طور میانگین ۲۷۷ میلیمتر بارش دریافت می کرده است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان پیشتر اعلام کرده که بارش‌های مؤثر بر منابع آبی استان و حوضه آبریز زاینده‌رود از نیمه دوم آذر ماه آغاز خواهد شد.

نوید حاجی بابایی افزود: براساس پیش‌بینی بلندمدت، وضعیت بارش‌ها در منابع آبی استان از نیمه دوم آذر ماه تا پایان زمستان بهبود خواهد داشت که تا حد زیادی از تنش آبی امسال استان می‌کاهد.

به گفته وی بارش‌های آذر و ماه‌های فصل زمستان در نواحی غرب و جنوب و سرچشمه‌های آبی حوضه زاینده‌رود متمایل به بالای نرمال (طبیعی) منطقه است.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.