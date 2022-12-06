به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مسأله انتقال آب از دریا برای چندین استان، باید با رعایت تمامی ملاحظات زیست محیطی و با انجام مطالعات لازم جهت کاهش آسیب‌ها و هزینه‌ها انجام شده و اتصال آن به استان قم نیز در دستور کار قرار بگیرد.



وی با اشاره به وجود تالاب‌های ارزشمند در استان قم، حفاظت از تالاب‌ها را بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: باید طرح‌ها و پروژه‌های اساسی برای حفظ وحراست از تالاب‌ها در نظر گرفته شود، زیرا تخریب تالاب‌ها، آسیب‌های جدی برای کشور به دنبال داشته و باید پیش از آنکه از میان بروند پیشگیری کنیم، زیرا گاهی تخریب محیط زیست قابل معالجه نیست.



عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه تمامی طرح‌های عمرانی و اقتصادی در سطوح مختلف، باید پیوست زیست محیطی داشته باشند، خاطرنشان کرد: این پیوست باید واقع بینانه و قابل اجرا باشد و از هرگونه دست اندازی و دستکاری در طبیعت جلوگیری کند، زیرا محیط زیست دارای جایگاه بسیار ارزشمندی است که برای حفاظت از آن باید گام‌های درستی برداشته شود.



وی با اشاره به ضرورت توجه به گرایش محیط زیست در رشته‌های مختلف حوزوی از جمله فقه و قرآن و حدیث، از تدریس مباحث زیست محیطی در دروس عالی و اجتهادی حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: باید در دوره‌های کوتاه مدت نیز دانش و آگاهی مبلغان حوزوی نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش یافته تا به خوبی در امر تبلیغ و فرهنگسازی در این عرصه مؤثر باشند.



آیت الله اعرافی با بیان اینکه حوزه علمیه در امر پژوهش‌های مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست نیز می‌تواند مشارکت جدی داشته باشد، تصریح کرد: آمادگی امضای تفاهم نامه برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مشترک زیست محیطی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، پژوهشی و تبلیغی برای رسیدن به اهداف بلندمدت نیز در حوزه‌های علمیه وجود دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با بیان اینکه برای حفظ و حراست از محیط زیست و مقابله با تخلفات، نباید خلاء قانونی وجود داشته باشد، اظهار داشت: قوانین مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌های طبیعی و انسانی باید احصاء شده تا با هماهنگی نهادهای ذیربط، برای طرح و تصویب در اولویت قرار بگیرند.



حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زیست محیطی کشور، در رابطه با ظرفیت‌ها، الزامات و چالش‌های پیرامون حیات وحش و تنوع زیستی کشورمان نکاتی را مطرح کرد.

