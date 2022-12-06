امیدآفرینی رسالت جبهه فرهنگی و رسانه ای در گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جهرم اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین نقشی مهمی برعهده دارد که باید با ظرافیت و دقت و بهره گیری از ظرفیت‌ها به وظایف خود در موضوع جهاد تبیین عمل کند.

وی افزود: برای ارتقای اعتماد اجتماعی باید همه با کار جهادی و جهاد تبیین اقدام و جهاد تبیین برای ما یک تکلیف است که در شورای فرهنگ عمومی با دقت نظر دنبال کنیم.

فرماندار ویژه جهرم گفت: عنصر فرهنگ از عناصر مهم در زندگی فردی و اجتماعی است و در این مورد باید با فرهنگ به عنوان یک زیرساخت مهم در توسعه اجتماعی نگاه کرد.

شعبانی با بیان اینکه یکی از وظایف شورای فرهنگ عمومی حرکت به سمت تدوین راهبردهای اجتماعی است، بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی بهترین مکان برای رشد و پایش اقدامات فرهنگی و هماهنگی بین دستگاه‌ها است.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم تاکید کرد: فرهنگ عمومی، فرهنگ غالب در سطح اجتماع است که در بین دستگاه‌های فرهنگ‌ساز نقش مدارس از همه بالاتر است و آموزش و پرورش بیشترین تأثیر را در فرهنگ‌سازی دارد.

وی اظهار کرد: امید آفرینی در جامعه علاوه بر اینکه تکلیف همگانی است، رسالت جبهه فرهنگی و رسانه‌ای به ویژه در گام دوم انقلاب نیز محسوب می‌شود.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش فرهنگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و داشتن جامعه سالم پویا و بانشاط دارد، اظهار داشت: امید تنها نیروی محرک جامعه است که بارها رهبر معظم انقلاب در منویات خود و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب بر امید افزایی در جامعه تاکید داشتند.