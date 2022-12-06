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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد:

بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروهای شهرداری خرم‌آباد منفعل هستند

بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروهای شهرداری خرم‌آباد منفعل هستند

خرم‌آباد- رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، گفت: بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروهای شهرداری خرم‌آباد منفعل هستند و روی دست این مجموعه مانده‌اند.

کرم نعمتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه نیروهای بی ضابطه‌ای که در دوره‌های گذشته توسط اعضای شوراها و همچنین شهرداری در این مجموعه به کار گرفته شده‌اند امروز روی دست شهرداری مانده‌اند، اظهار داشت: حداقل بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروهای شهرداری خرم آباد منفعل هستند و نمی‌توانند کاری انجام دهند.

وی با بیان اینکه عدم داشتن نیروی انسانی کارآمد یکی از معضلات اصلی شهرداری خرم آباد محسوب می‌شود، عنوان کرد: وقتی نیروی انسانی توانمند و منابع مالی لازم نداشته باشی، نمی‌توان کار انجام داد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با تاکید بر اینکه شهرداری اعتبارات دولتی ندارد و بر اساس درآمدهایی که خودش دارد، کار را پیش می‌برد، افزود: در سرفصل‌های عمرانی چندین جلسه را با استاندار لرستان، معاون عمرانی استانداری لرستان و نمایندگان مردم در مجلس در حوزه‌های مختلف داشته‌ایم.

نعمتی، تصریح کرد: چندین بار در خصوص پروژه‌های تقاطع غیر هم سطح و همچنین مهار آب‌های سطحی در شهر خرم آباد در سازمان همیاری و شهرداری‌ها و وزارت کشور پیگیری کرده‌ایم، اقداماتی در این رابطه در حال انجام است و امیدواریم طرح‌ها در این رابطه تهیه و برای تأمین اعتبار ارسال کنیم.

وی، عنوان کرد: ما تلاش خود را می‌کنیم، اما آنچه که مهم است ضعف مالی شهرداری است.

کد مطلب 5648377

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