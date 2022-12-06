کاشمر در موضوعات چند ماه اخیر یک هدف جدی برای معاندان نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری، ظهر سه شنبه در مراسم آئین آغاز عملیات اجرایی و تخصیص ۱۰۴۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن که در محل زیارتگاه شهید مدرس برگزار شد اظهار کرد: مردم این شهر نشان دادند و به خوبی ترسیم کردند که متدین و بصیرت انقلابی دارند و از تاریخ و دشمنان کشور و نظام شناخت خوبی دارند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: هرچند تمرکز دشمن در کاشمر بیشتر از شهرها بود اما با دشمن شناسی، انقلاب شناسی و امام شناسی شما مردم ثابت کردید که مردمی متدین و با بصیرت و در صحنه هستید و این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی اظهار کرد: این کار شما بار مسئولیتی ما را سنگین‌تر می‌کند و انرژی و روحیه می‌دهد تا برای خدمت به شما مردم مصمم‌تر و با اعتماد راسخ‌تر و با توکل و توسل به ائمه اطهار و خداوند متعال این مسیری که انتخاب کردیم و مسئولیتی که در برای خدمت به شما قرار گرفتیم به جد دنبال کنیم.

نظری گفت: اگر زمینه‌های حضور مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم کنیم که وظیفه اصلی مسئولان هم همین است گره‌ها باز و مشکلات برطرف می‌شود، نقش پذیری و نقش دهی برای مردم فوق العاده حائز اهمیت است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: این ذات نظام مقدس اسلامی است وقتی عنوان جمهوری اسلامی را داریم این نظام در ذات خود مردمی و اسلامی است و این شعار نیست.

وی افزود: نظام اسلامی متکی بر مردم، قاعده قدرت این نظام مردم است، همه کسانی که این موضوع را متوجه نمی‌شوند و یا بنا دارند نادیده گیرند حتماً مأیوس خواهند شد.

نظری گفت: این نظام دست اورد تلاش، حرکت و نهضت انقلابی خود مردم است که مستقر شده و ۴۳ سال است که خود مردم از این نظام حفاظت و حراست می‌کنند با تقدیم جانها شهدای عزیزی که در طول تاریخ انقلاب تقدیم کردیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: مردم در حال افرینش صحنه‌های برجسته ای هستند، بنا به فرموده شهید سلیمانی این نظام حرم است اگر این حرم از بین برود دیگر حرم‌ها باقی نخواهند ماند، این جمله صریح شخصیتی است که همه مردم دل در گرو این شخصیت انقلابی مجاهد مردمی دلسوز و ایثارگر دارند که جان خود را برای حفظ نظام تقدیم کرد.

وی در ادامه به پروژه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: معتقدیم امروز رفع گرفتاری‌های معیشتی در اولویت است، مردم مشکلات معیشتی به خصوص در اقشار اسیب پدیر دارند و مسکن مؤلفه مهمی در زندگی عادی و جاری مردم است.

نظری بیان کرد: در مرحله قبلی که آمدیم و کلنگ زنی شد تصمیم گرفته شد اپارتمان سازی شود اما در بحث‌های جدی که داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که زمین در اختیار خود مردم قرار گیرد و خودشان اقدام به تهیه مسکن کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: در همه شهرهایی که امکان تهیه زمین و واگذاری به خود مردم وجود دارد این کار را انجام خواهیم داد، به جای اینکه دولت تصدی گری کند تسهیل گری باید انجام شود.

وی افزود: به سرعت اقدام به ساخت کنید، شهرداری به سرعت پروانه را صادر می‌کند اگر یک ماه هم زودتر صاحب خانه شوید ارزش مادی بسیاری دارد.

نظری تصریح کرد: انتظار داریم عملیات ساخت توسط خود شما شروع شود، مسئولان وظیفه دارند زمینه را برای تلاش و فعالیت مردم فراهم کنند.

گفتنی است؛ در مراسم قرعه کشی ۱۰۴۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با حضور اعضا برگزار شد.