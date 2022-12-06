۴۳ هزار مورد بازرسی و نظارت بر بازار ایلام انجام شد

رضا محمدرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این مدت بیش از ۴۳ هزار و۲۰۰ مورد بازرسی و نظارت بر بازار ایلام توسط این مجموعه صورت گرفته اس، عنوان کرد: در این خصوص یک هزار و۱۹۹ فقره پرونده تخلفاتی نیز تشکیل شده و در مراحل مختلف رسیدگی است.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و رصد سیستمی فرآیندهای تامین، توزیع و عرضه از طریق سامانه‌ها، تاکید کرد: اقدامات نظارتی این اداره کل در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت کلیه دستگاه‌های نظارتی استان در حال پیگیری بوده و با متخلفان وفق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور از طریق سامانه جامع پاسخگویی ۱۲۴ گزارش‌های خود را منعکس نمایند.